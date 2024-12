Japan Airlines avisa que ciberataque pode ter impacto nos voos

"Podemos confirmar que fomos vítimas de um ciberataque e que estamos a lidar com a situação", disse à agência de notícias France-Presse uma porta-voz da segunda maior companhia aérea do Japão.

"É provável que isto tenha um impacto nas operações de voo", admitiu a mesma fonte, acrescentando que não estava em condições (...) de fornecer detalhes dos voos afetados.

Este é o mais recente ataque informático contra empresas e agências japonesas. No final de 2023, a Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial anunciou que provavelmente teria sido vítima de um ciberataque.

Em julho de 2023, o porto de Nagoya (centro), o mais importante do arquipélago em termos de tráfego, foi paralisado por um ataque de "ransomware", atribuído ao grupo de piratas informáticos de língua russa LockBit.

"Ransomware" é um tipo de programa informático malicioso que explora vulnerabilidades de segurança de uma empresa ou indivíduo e ameaça as vítimas com a destruição ou o bloqueio do acesso a dados ou sistemas críticos até que um resgate seja pago.

A própria agência japonesa responsável pela cibersegurança, o NISC, foi infiltrada por piratas informáticos durante um período de até nove meses, de acordo com a imprensa nipónica.

Em fevereiro de 2022, o maior fabricante de automóveis do mundo, a Toyota, foi obrigado a suspender durante um dia toda a produção no país devido a um ciberataque que afetou um dos seus fornecedores.

Mais recentemente, em junho passado, o popular portal japonês de partilha de vídeos Niconico teve de suspender temporariamente os seus serviços devido a um ataque cibernético em grande escala.