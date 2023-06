Japão anuncia reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros do G7

Yoshimasa Hayashi inicia esta terça-feira uma viagem de cinco dias a Londres e Paris, que vai centrar-se na participação do Japão na Conferência de Recuperação da Ucrânia, no Reino Unido, e num outro fórum, na capital francesa, centrado nas vias de financiamento para os países em desenvolvimento.

Os dirigentes e os ministros dos Negócios Estrangeiros de cerca de 60 países participam no fórum de Londres, juntamente com as autoridades ucranianas e dezenas de representantes de empresas, numa conferência que procura esquemas de financiamento público e privado para ajudar a reconstruir a Ucrânia.

Convocada no âmbito da atual presidência japonesa do G7, a reunião terá lugar depois de os líderes do bloco G7 (Japão, Reino Unido, França, Itália, Alemanha, Canadá e Estados Unidos) se terem reunido em maio na cidade japonesa de Hiroshima, numa cimeira em que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, participou como convidado.

Para além da ajuda à Ucrânia, Hayashi e os outros ministros dos Negócios Estrangeiros deverão também discutir as conclusões da recente visita do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, à China, onde se reuniu com o Presidente chinês, Xi Jinping, em Pequim.

A reunião desta semana será a terceira reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 realizada sob a presidência japonesa.

Na segunda-feira, o Japão e a Ucrânia assinaram um memorando de cooperação sobre a reconstrução da infraestrutura ucraniana afetada pela invasão russa, baseando-se na experiência dos especialistas japoneses após o terramoto e tsunami de 2011.