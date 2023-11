Japão decide suspender aviões militares após queda de aeronave dos EUA

O alto funcionário do Ministério da Defesa japonês Taro Yamato disse numa audiência parlamentar que o país pretende suspender os voos dos Ospreys por enquanto, mas sem divulgar mais detalhes.

Uma pessoa morreu na queda no mar de um Bell-Boeing V-22 Osprey das forças armadas norte-americanas, anunciou na quarta-feira a Guarda Costeira nipónica.

O aparelho, capaz de desempenhar as funções de helicóptero e de avião, tinha uma tripulação de seis pessoas, indicaram os guardas costeiros.

De acordo com as autoridades, a busca por sobreviventes continua.

A causa do acidente e o estado dos outros tripulantes não é ainda conhecido, disse o porta-voz da Guarda Costeira japonesa, Kazuo Ogawa.

Ogawa indicou que a guarda costeira recebeu o alerta às 6h47 em Lisboa de quarta-feira de um barco de pesca sobre o incidente, que ocorreu perto de Yakushima, uma ilha ao largo da província japonesa de Kagoshima.

Aviões da guarda costeira e barcos de patrulha encontraram um tripulante, que mais tarde foi declarado morto por um médico, disse o porta-voz.

As operações de resgate também encontraram destroços que se acredita serem da aeronave e de um bote salva-vidas vazio a cerca de um quilómetro da costa leste de Yakushima, acrescentou Ogawa.

A aeronave tinha descolado da base norte-americana de Iwakuni, na prefeitura de Yamaguchi, e dirigia-se para a base de Kadena, no arquipélago de Okinawa, onde se situa a maioria das instalações militares dos Estados Unidos no Japão.

Denny Tamaki, governador de Okinawa, onde estão cerca de metade dos 50 mil soldados norte-americanos colocados no Japão, disse à imprensa na quarta-feira que iria pedir a suspensão de todos os voos do Osprey, exceto aqueles que procuram vítimas do acidente.

O Bell-Boeing V-22 Osprey foi fabricado pelo construtor aeronáutico norte-americano Boeing e o especialista em helicópteros Bell.

O Osprey tem sido há muito objeto de debate devido a uma série de acidentes mortais com este tipo de aeronaves, com o mais recente a acontecer no final de agosto, no qual três fuzileiros navais norte-americanos morreram no norte da Austrália.