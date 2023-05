Japão em alerta após lançamento de satélite pela Coreia do Norte

De acordo com informações das agências internacionais, o Japão terá sido informado pelo Governo norte-coreano dos planos para lançar o satélite.



O Governo de Tóquio acredita que o satélite é um pretexto para esconder mais um teste de míssil interbalístico.



Por essa razão, o Japão emitiu um alerta para os residentes da província de Okinawa, no sul do país.



As sirenes chegaram a soar também em Seul, com a Coreia do Sul a emitir um alerta para a eventualidade de uma retirada da população da cidade.



Cerca de meia hora depois, o Ministério do Interior admitiu que a emissão do alerta foi um erro e que o lançamento não teria impacto na capital da Coreia do Sul.



As autoridades sul-coreanas estão a investigar este lançamento.