Japão manifesta à China preocupação com atividades militares

Numa reunião bilateral à margem da cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), no Laos, Ishiba manifestou a Li a sua "séria preocupação" com a "intensificação das atividades militares chinesas nas áreas circundantes do Japão" e com a "situação no mar do Leste da China", de acordo com um comunicado divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros japonês.

Ishiba "pediu explicações" a Li sobre certas atividades do país vizinho em torno do arquipélago, incluindo a instalação em julho de uma boia nas águas de uma zona económica exclusiva (ZEE) do Japão, a incursão de um avião dos serviços secretos do Exército chinês no espaço aéreo japonês, em agosto, e a navegação em setembro de um porta-aviões chinês na área adjacente às águas territoriais nipónicas, a sudoeste do país, indicou na mesma nota.

Tanto a violação do espaço aéreo como a aproximação às águas territoriais japonesas foram as primeiras violações deste tipo efetuadas pela China no Japão.

Na primeira reunião de alto nível entre os dois países, desde que Ishiba se tornou primeiro-ministro no início deste mês, o chefe do governo japonês pediu à China para "garantir a segurança" dos cidadãos japoneses no país, na sequência da morte por esfaqueamento, em setembro, de um rapaz japonês a caminho da escola em Shenzhen (sul), e a "libertação rápida" dos japoneses detidos no país.

Ishiba afirmou que, embora existam "problemas e preocupações", há "potencial de cooperação" e espera trabalhar em conjunto e "garantir que os povos de ambos os países possam beneficiar do desenvolvimento das relações".

Os dois líderes confirmaram que Japão e China estão a trabalhar para promover uma relação "mutuamente benéfica" baseada em "interesses estratégicos comuns" e consolidar "relações construtivas e estáveis", tendo partilhado pontos de vista sobre situações regionais, de acordo com o comunicado difundido pela diplomacia japonesa.

Os líderes confirmaram que vão manter as comunicações "a vários níveis, incluindo a nível da cimeira" para alcançar "resultados concretos", não tendo sido divulgados mais pormenores.

A visita de Ishiba ao Laos, onde termina hoje uma cimeira da ASEAN, marca a estreia diplomática do novo primeiro-ministro japonês, nomeado para o cargo a 1 de outubro, depois de ter vencido as eleições internas do Partido Democrático Liberal, atualmente no poder.