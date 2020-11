Japão regista mais mortes por suicídio num mês do que por Covid-19 em todo o ano

Há muito tempo que o Japão tem uma das maiores taxas de suicídio do mundo. Segundo o mais recente relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS),. A taxa do Japão foi a segunda mais elevada desse ano na região do Pacífico Ocidental, sendo apenas ultrapassada pela Coreia do Sul, que registou uma taxa de 26,9 suicídios por 100 mil habitantes.

Em Portugal, a taxa foi de 14 suicídios por 100 mil habitantes em 2016.

No entanto, nos dez anos anteriores a 2019, o número de suicídios diminuiu no Japão.A pandemia veio inverter esta tendência. O desemprego, o isolamento social e a ansiedade estão a afetar a saúde mental das pessoas em todo o mundo e no Japão, a Covid-19 apenas veio acentuar um problema crónico.

O Japão é também o único país do G7 onde o suicídio é a principal causa de morte de jovens entre os 15 e os 39 anos. Os suicídios entre menores de 20 anos têm vindo a aumentar mesmo antes da pandemia, segundo o Ministério japonês da Saúde.

Segundo as estatísticas do Governo japonês, só no mês de outubro morreram mais pessoas por suicídio do que por Covid-19 em todo o ano.O Japão é uma das poucas potências económicas a divulgar os dados relativos ao suicídio. Os números mais recentes dos EUA neste âmbito, por exemplo, remetem a 2018. Por este motivo, os especialistas alertam que os números do Japão demonstram uma tendência sobre o impacto das medidas de restrição na saúde mental que pode ser idêntica ou ainda mais grave noutros países.disse Michiko Ueda, professora e especialista em suicídios. “Isto sugere que outros países podem registar um aumento semelhante ou um número ainda maior de suicídios no futuro”, explicou a professora universitária à CNN

Aumento desproporcional entre as mulheres

Os dados disponibilizados pelo Governo japonês demonstram ainda uma tendência crescente de suicídios entre o sexo feminino.

Os suicídios entre o sexo feminino passaram de 495 em janeiro para 851 em outubro, um número cerca de 83 por cento superior ao mesmo mês do ano passado. Por sua vez, os suicídios masculinos aumentaram cerca de 22 por cento no mesmo período.

Tal como explica a CNN, as mulheres representam uma percentagem maior do total de trabalhadoresem estabelecimentos comerciais, de hotelaria e alimentação – setores que têm sido especialmente atingidos pela pandemia.“O Japão tem ignorado as mulheres”, disse Eriko Kobayashi, de 43 anos.acrescentou Kobayashi, que já tentou suicidar-se por quatro vezes.Koki Ozora, um estudante universitário japonês, criou uma linha direta para apoio à saúde mental em março e explica que recebe, em média, mais de 200 chamadas por dia, a maioria de mulheres.“Elas perderam o emprego e precisam de criar os filhos, mas não têm dinheiro nenhum. Então tentaram o suicídio”, disse Ozora à CNN.O estudante de 21 anos explica que em abril, as chamadas mais comuns eram de mães desesperadas, preocupadas em criar os seus filhos, com algumas a confessar mesmo a intenção de matar os próprios filhos. Atualmente, Ozora explica que recebem maioritariamente mensagens de mulheres que perderam os empregos e estão com dificuldades financeiras, mas também de vítimas de violência doméstica.afirma Ozora, que explica que o aumento destas denúncias se deve à pandemia.

Especialistas alertam para aumento de suicídios

Em comparação com outros países, as restrições no Japão têm sido relativamente relaxadas. O país declarou estado de emergência no início da pandemia, mas nunca impôs um confinamento rigoroso.Porém,A 19 de novembro, o primeiro-ministro japonês anunciou que o país está em “ alerta máximo ” depois de ter registado um novo máximo de infeções diárias.

À medida que os casos aumentam, são esperadas restrições mais exigentes. Os profissionais de saúde têm alertado para uma possível vaga que se pode intensificar nos meses de inverno. Caso isso aconteça, o impacto na saúde mental “pode ser enorme”.







Desde o início da pandemia, o Japão contabilizou 148.945 casos de infeção e 2.075 óbitos.