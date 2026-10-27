Japão visita pela primeira vez jornalista detido na Rússia acusado de espionagem

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão informou através de um comunicado que funcionários da delegação diplomática japonesa mantiveram esta segunda-feira um encontro consular em Moscovo com o repórter detido em Sakhalin e posteriormente transferido para a capital russa, tendo indicado que este não apresenta problemas de saúde.

Após a confirmação, o porta-voz do Governo nipónico, Minoru Kihara, afirmou hoje que, a partir de agora, Tóquio continuará a "aproveitar diversas oportunidades para exigir com firmeza à parte russa a sua libertação imediata".

O Serviço Federal de Segurança (FSB) russo anunciou em meados de outubro a detenção de um jornalista japonês do jornal "Hokkaido Shimbun", quando este se encontrava em Sakhalin (Extremo Oriente russo), sob acusações de espionagem.

O Governo do Japão convocou, no dia seguinte, o embaixador russo em Tóquio, Nikolai Nozdrev, e, desde então, solicitou em várias ocasiões a concessão "rápida" de uma visita consular no âmbito do tratado entre ambos os países nesta matéria, que estabelece um prazo legal de quatro dias para o primeiro encontro dessa natureza.

O incidente foi confirmado num momento de grande tensão diplomática entre Tóquio e Moscovo, na sequência da primeira visita, em agosto passado, do Presidente russo, Vladimir Putin, à ilha de Iturup (Etorofu, no Japão), nas Ilhas Curilas do Sul, um território reivindicado por Tóquio.

A visita em questão suscitou, na altura, a condenação das autoridades japonesas e uma troca de acusações com o Governo russo, o que agravou a deterioração das relações entre ambos os países, que se prolonga desde a invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.