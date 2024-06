Javier Milei faz visita polémica a Espanha

Javier Milei passa hoje à tarde pela capital espanhola, antes de seguir para a Alemanha e a República Checa, e só terá um encontro com autoridades locais, nomeadamente com a presidente do governo regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, do Partido Popular (PP).Em maio, Milei esteve em Madrid, para participar numa convenção do partido de extrema-direita Vox, sem ter pedido audiências com as autoridades de Espanha, e a visita acabou em polémica, por declarações que o governo espanhol considerou insultuosas e levaram à retirada da embaixadora de Espanha de Buenos Aires.O governo espanhol disse desconhecer a agenda de Milei em Madrid, mas que foi autorizada a aterragem numa base militar e disponibilizado o dispositivo de segurança habitual para um chefe de Estado enquanto permanecer em território espanhol, como já aconteceu na visita anterior. Quanto ao Rei Felipe VI, o jornal El Pais avançou que o presidente argentino pediu uma audiência ao chefe de Estado, mas o encontro não se realizará.