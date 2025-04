J.D. Vance encontrou-se com o papa após desentendimento sobre migrantes

A comitiva de Vance entrou na Cidade do Vaticano por um portão lateral e estacionou perto da residência de Francisco enquanto a missa de Páscoa era celebrada na Praça de São Pedro.

Francisco, que reduziu significativamente a sua agenda de trabalho para se recuperar, delegou a celebração da missa a outro cardeal.

O Vaticano informou que Francisco e Vance se encontraram por alguns minutos na Casa Santa Marta "para trocar saudações de Páscoa".

Vance e o papa manifestaram posições profundamente diferentes sobre a migração e os planos do Governo Trump de deportar migrantes em massa.

Francisco fez do cuidado com os migrantes uma prioridade do seu papado.

Vance, que se converteu ao catolicismo em 2019, encontrou-se no sábado com o secretário de Estado e o ministro das Relações Exteriores do Vaticano.

Depois deste encontro, o Vaticano emitiu uma declaração na qual reafirmou as boas relações entre ambos os Estados e expressou satisfação com o comprometimento da administração Trump em proteger a liberdade de religião e consciência.

A Santa Sé manifestou preocupação com a repressão do Governo dos EUA aos migrantes e os cortes na ajuda internacional, ao mesmo tempo que insistiu em soluções pacíficas para as guerras na Ucrânia e em Gaza.

"Houve uma troca de opiniões sobre a situação internacional, especialmente em relação aos países afetados por guerras, tensões políticas e situações humanitárias difíceis, com atenção especial aos migrantes, refugiados e prisioneiros", referiu o Vaticano, num comunicado.

"Finalmente, manifestou-se a esperança de uma colaboração serena entre o Estado e a Igreja Católica nos Estados Unidos, cujo valioso serviço às pessoas mais vulneráveis foi reconhecido", acrescentou.

A referência a uma "colaboração serena" parece aludir à acusação de Vance de que a Conferência dos Bispos Católicos dos EUA estava a transferir de local "imigrantes ilegais" para obter financiamento federal, o que os principais cardeais dos EUA negaram com veemência.

RCS // FPA

Lusa/Fim