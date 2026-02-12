Jesse Van Rootselaar. Identificada suspeita de massacre em escola do Canadá

Questionado sobre se Van Rootselaar era transgénero, McDonald revelou que a polícia a identificou "como escolheu ser identificada publicamente e nas redes sociais".

Como aconteceu o tiroteio?



A polícia recebeu uma denúncia de um atirador ativo na escola secundária de Tumbler Ridge ao início da tarde de terça-feira. Em poucos minutos, os polícias estavam no local.

Homenagem às vítimas

Quase todos os habitantes da cidade têm alguma ligação direta com a escola que foi alvo do ataque.

Tumbler Ridge é uma pequena cidade, com apenas 2.400 habitantes, localizada no sopé das Montanhas Rochosas, no nordeste da Colúmbia Britânica. Foi fundada na década de 1980 como uma comunidade de mineração de carvão, mas as duas principais minas de carvão fecharam posteriormente.

Embora os tiroteios em massa sejam menos frequentes no Canadá do que nos Estados Unidos, as estatísticas da última década mostram um aumento constante dos crimes com armas de fogo.





de Tumbler Ridge que, segundo as autoridades policiais, tinha abandonado a escola há aproximadamente quatro anos.A polícia visitou a residência de Van Rootselaar em diversas ocasiões nos últimos anos, devido a preocupações com a saúde mental da suspeita, afirmou McDonald, o vice-comissário da polícia.A visita policial mais recente ocorreu na passada primavera e foi motivada por preocupações com a saúde mental e a automutilação.", acrescentou McDonald. As armas de fogo foram apreendidas na residência e posteriormente devolvidas após solicitação do proprietário.", concluiu McDonald.Confirmou ainda que a polícia não encontrou qualquer bilhete ou qualquer tipo de comunicação que pudesse indicar um motivo., que matou a mãe e o meio-irmão em casa antes de ir para a escola, mas já tinha tido contacto com a família anteriormente devido a problemas de saúde mentalA polícia canadiana acredita que a atiradora matou inicialmente a mãe e o meio-irmão numa residência em Tumbler Ridge antes de ir para a escola.Cerca das 14h30 (21h20 em Lisboa), os alarmes começaram a soar na escola, anunciando um bloqueio e ordenando que as portas das salas de aula fossem fechadas. Um aluno disse que se barricou com outros colegas.Ao entrarem na escola, os polícias encontraram uma vítima morta numa escadaria e outras na biblioteca, disse o vice-comissário Dwayne McDonald, da Polícia Montada Real do Canadá (RCMP).Duas pessoas foram levadas para o hospital com ferimentos graves e cerca de 25 outras necessitaram de assistência médica.As autoridades disseram inicialmente que nove pessoas morreram, mas depois informaram que uma pessoa gravemente ferida, que acreditavam ter morrido, na verdade sobreviveu.As autoridades ainda não confirmaram a identidade de nenhum dos mortos ou feridosAlgumas centenas de residentes reuniram-se na noite de quarta-feira no centro desta pequena cidade de Tumbler Ridge para uma vigília em memória das vítimas, colocando flores, velas e peluches à volta de uma árvore.O presidente da Câmara de Tumbler Ridge, Darryl Krakowka, disse que a cidade é “uma grande família”, enquanto lutava contra as lágrimas durante uma conferência de imprensa após a vigília.”, disse Krakowka.“Ofereçam um ouvido atento quando alguém precisa, ofereçam um ombro amigo quando alguém precisa. Deem um abraço a alguém”, acrescentou o autarca que frisou ainda que vai ser necessário “o apoio da população”.", reconheceu Darryl Krakowka.Salientando a resiliência da cidade perante a adversidade, o primeiro-ministro Mark Carney disse que Tumbler Ridge é o tipo de lugar que garante que ninguém fica para trás., apelando aos canadianos para "unirem-se" num país em choque, não habituado a tiroteios em massa deste tipo, ao contrário do seu vizinho americano.Este é o segundo tiroteio em massa na Colúmbia Britânica em menos de um ano. Em abril de 2015, um homem matou 11 pessoas em Vancouver ao atropelar uma multidão com o seu camião.Este tipo de ataque é excecional nas escolas canadianas. Atingiu uma cidade mineira conhecida pelo seu turismo ao ar livre, devido à sua proximidade com montanhas e um parque geológico.