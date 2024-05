Jihad Islâmica confirma morte de 3 combatentes após ataques israelitas no sul do Líbano

A Jihad Islâmica indicou que os três milicianos mortos eram de nacionalidade síria e pertenciam à Brigada Ali al Aswad, o nome de um destacado dirigente da organização morto em 2023 na Síria num ataque israelita, indicou o diário The Times of Israel.

Previamente, o Exército judaico tinha-se referido a um "amplo ataque" com bombardeamentos dirigido a "mais de 20 objetivos" do Hezbollah no sul do Líbano.

O Exército israelita e o Hezbollah -- apoiado pelo Irão e que possui um importante peso político no Líbano -- estão envolvidos em confrontos na zona fronteiriça desde 08 de outubro, um dia após os ataques efetuados pelo Hamas em território israelita, a partir da Faixa de Gaza.

Os ataques israelitas no sul do Líbano já terão provocado a morte de 300 membros do Hezbollah, de várias dezenas de combatentes de outros grupos, incluindo a Jihad Islâmica, de um soldado libanês de pelo menos 60 civis.