`Jihadistas` e aliados entram em Alepo, a segunda maior cidade do país

Os combates, que fizeram mais de 255 mortos, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), são os mais violentos desde 2020 no noroeste da Síria, onde a província de Alepo, maioritariamente nas mãos do regime de al-Assad, é contígua ao último grande reduto rebelde e `jihadista` de Idlib.

Hoje, duas testemunhas disseram à agência noticiosa France-Presse (AFP) terem visto homens armados em Alepo e relataram cenas de pânico na grande cidade do norte da Síria.

"Entraram nos bairros do oeste e do sudoeste", disse à AFP o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahmane.

Segundo Rahmane, os `jihadistas` tomaram o controlo de cinco bairros da cidade, enquanto as forças do regime "não opuseram grande resistência".

Segundo o OSDH, organização com sede em Londres que dispõe de uma vasta rede de fontes na Síria, o grupo `jihadista` Hayat Tahrir al-Sham (HTS) e os grupos aliados, alguns dos quais próximos da Turquia, tinham chegado de manhã às portas da cidade, "depois de terem efetuado dois atentados suicidas com carros armadilhados".

O exército sírio, que enviou reforços para Alepo, segundo um responsável da segurança, afirmou ter repelido "a grande ofensiva dos grupos terroristas" e recuperado várias posições.

Durante a guerra civil que eclodiu em 2011, as forças do regime, apoiadas pela aviação militar russa, reconquistaram em 2016 a parte oriental de Alepo aos insurrectos, após bombardeamentos devastadores.

Hoje, os habitantes de Alepo, contactados telefonicamente pela AFP, manifestaram a sua preocupação.

"Pela primeira vez em quase cinco anos, ouvimos foguetes e projéteis de artilharia a toda a hora, e por vezes aviões. Temos medo que o cenário de guerra se repita e que sejamos obrigados a fugir das nossas casas", disse Sarmad, de 51 anos.

Um correspondente da AFP no lado rebelde relatou hoje intensos combates nos arredores de Alepo. Os combatentes disseram que estavam a receber ordens de uma sala de operações conjunta.

Esta ofensiva permitiu aos `jihadistas` conquistar cerca de 50 cidades desde quarta-feira, segundo o OSDH.

Hoje, as forças aéreas russas e sírias lançaram ataques intensivos sobre a região de Idlib, segundo a organização não-governamental.

Os combatentes bombardearam Alepo pela primeira vez em quatro anos, tendo como alvo o `campus universitário`, onde foram mortos quatro civis, segundo a agência noticiosa oficial Sana.

"É estranho ver as forças do regime receberem tais golpes apesar da cobertura aérea russa. [...] Estariam as forças do regime dependentes do Hezbollah, que está atualmente ocupado no Líbano?", perguntou Rami Abdel Rahmane, aludindo ao cessar-fogo na guerra entre Israel e o movimento libanês, aliado de Damasco.

Já hoje, o Irão reiterou o "apoio contínuo" à Síria face a esta ofensiva. O Irão é outro aliado da Síria, onde Teerão se envolveu militarmente, enviando conselheiros a pedido das autoridades locais para apoiar o presidente al-Assad durante a guerra civil.

Graças a esta guerra, o HTS, dominado pelo antigo ramo sírio da Al-Qaida, assumiu o controlo de toda a província de Idlib, bem como de territórios vizinhos nas regiões de Alepo, Hama e Latakia.

Segundo o OSDH, hoje os combates atingiram também a cidade estratégica de Saraqeb, na posse do regime e a sul de Alepo, no cruzamento de duas autoestradas.

Por outro lado, a força aérea russa intensificou os ataques aéreos, de acordo com esta fonte, tendo o Kremlin apelado às autoridades sírias para que "ponham ordem na situação o mais rapidamente possível" em Alepo.

Numa conferência de imprensa na quinta-feira, o chefe do autoproclamado "governo" de Idleb, Mohammad al-Bashir, justificou a ofensiva alegando que o regime tinha "começado a bombardear zonas populacionais, o que provocou o êxodo de dezenas de milhares de civis".

O Gabinete das Nações Unidas para os Assuntos Humanitários (OCHA) afirmou que "mais de 14.000 pessoas, quase metade delas crianças, foram deslocadas" devido à violência.

Nos últimos anos, o norte da Síria tem desfrutado de uma calma precária, possibilitada por um cessar-fogo introduzido após uma ofensiva do regime em março de 2020. A trégua foi patrocinada por Moscovo e pela Turquia, que apoia certos grupos rebeldes sírios na sua fronteira.

O regime sírio recuperou o controlo de uma grande parte do país em 2015, com o apoio dos seus aliados russos e iranianos. A guerra civil na Síria causou mais de meio milhão de mortos e deslocou milhões de pessoas.