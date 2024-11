João Gomes Cravinho é o novo representante especial da UE para o Sahel

AFP

Esta região de África, que contempla países como a Mauritânia, o Mali e o Sudão, entre outros, é um dos locais do mundo mais afectados por conflitos.



Ouvido pela Antena 1, João Gomes Cravinho refere que uma das metas do seu mandato é desenvolver esforços diplomáticos para calar as armas nesta região.



Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia oficializaram em Bruxelas a nomeação do português, que vai assumir funções no dia 1 de dezembro. João Gomes Cravinho fica no cargo até agosto de 2026.