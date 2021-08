Joe Biden admite que militares podem manter-se no Afeganistão para lá do dia 31 de agosto

Em entrevista à televisão ABC News, Joe Biden também defendeu que seria impossível evitar as cenas caóticas ocorridas no aeroporto de Cabul... Com milhares de afegãos a tentarem subir a bordo de aviões para fugir do país.Entretanto, apesar de relatos de violências nas ruas de Cabul, exercida pelo movimento talibã sobre alguns cidadãos, o secretário da Defesa dos Estados Unidos diz que, até ao momento, não tem havido qualquer ação de hostilidade, entre o grupo radical islâmico e os militares norte-americanos.Desde o passado domingo, quando o movimento talibã entrou em Cabul, 12 pessoas terão morrido. Foram vítimas de disparos, assim como de uma fuga descontrolada da multidão. É o que garante uma fonte oficial do movimento talibã.