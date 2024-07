Joe Biden condena atentado e violência "doentia"

Joe Biden conversou ao telefone com Donald Trump após o atentado na Pensilvânia. A informação foi avançada pela Casa Branca.

Mas não foram dados mais detalhes sobre o conteúdo do telefonema.



O Presidente dos EUA estava em Delaware quando se deu atentado.



Interrompeu a campanha eleitoral para regressar a Washington.



Biden vai reunir-se, hoje, com as equipas de segurança.



Logo nos primeiros momentos Joe Biden condenou o atentado contra Donald Trump.



O presidente norte-americano diz que não há lugar para este tipo de violência na América.



Biden fala de violência doentia.