Joe Biden diz que acordo foi obtido "em equipa" com Donald Trump

Biden aplaudiu a "tenacidade e minúcia" da diplomacia americana para levar as negociações a bom porto e os esforços de todos os que trabalharam pela paz.



"Nas próximas semanas Israel irá negociar os requisitos pata chegar à fase dois, que é um fim permanente da guerra", acrescentou, lembrando que "há detalhes a negociar para passar da fase um para a fase dois".



O presidente cessante acrescentou que a sua administração e a equipa do Presidente eleito, Donald Trump, "dialogaram como uma equipa".



"Eu sabia que este acordo teria de ser implementado pela próxima equipa, por isso disse à minha equipa para se coordenar estreitamente com a nova equipa para garantir que todos falávamos a uma só voz", afirmou Biden, a partir da Casa Branca, ladeado pela vice-Presidente Kamala Harris e o secretário de Estado Antony Blinken.



Questionado sobre a quem cabem os louros do acordo, se a si. se a Trump, o presidente norte-americano encolheu os ombros. "Isso é uma piada?" respondeu, dando por terminada a conferência de imprensa.



O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, um dos maiores obreiros do acordo defendeu por seu lado que este deve ser seguido de negociações para alcançar uma cessação permanente das hostilidades.