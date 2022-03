Joe Biden e Xi Jinping preparam-se para falar sobre situação na Ucrânia

O presidente norte-americano, Joe Biden, vai conversar ao telefone com o homólogo chinês, Xi Jinping, revelou a Casa Branca. O telefonema, agendado para esta sexta-feira, acontece no contexto de pressão de Washington sobre Pequim para que a China não apoie a Rússia na invasão da Ucrânia.