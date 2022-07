Joe Biden testa positivo à covid-19

"Esta manhã, o presidente Biden testou positivo à covid-19. Ele está totalmente vacinado e tem duas doses de reforço, apresentando sintomas muito leves. Começou a tomar Paxlovid”, anunciou a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.







“De acordo com as diretrizes do CDC [Centro de Controlo e Prevenção de Doenças], o presidente vai isolar-se na Casa Branca e continuará a cumprir todas as suas funções durante esse período", lê-se num comunicado.



Joe Biden “entrou em contacto com membros da equipa da Casa Branca por telefone esta manhã e vai participar nas reuniões planeadas na Casa Branca por telefone e Zoom”.





O Paxlovid é um medicamento antiviral da Pfizer e está disponível mediante uma autorização de uso de emergência pela Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos. Essa autorização aplica-se a pessoas com sintomas leves a moderados, com mais de 12 anos e que corram alto risco de doença grave. A idade do presidente faz dele um paciente de risco. Esta é a primeira vez que Biden, de 79 anos, testa positivo à covid-19. O presidente dos Estados Unidos possui a vacinação completa contra o SARS-CoV-2.





Para esta quinta-feira estava agendada uma visita do presidente a Wilkes-Barre, Pensilvânia, para um discurso sobre prevenção do crime. Na segunda-feira deveria viajar para Orlando e Tampa, na Flórida.





O teste positivo do presidente chega menos de uma semana depois de uma visita ao Médio Oriente, onde teve reuniões com líderes mundiais em Israel e na Arábia Saudita.



A Casa Branca está já a realizar o rastreamento de contactos próximos de Biden.