Joe Biden testa positivo à covid-19

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, referiu que Biden irá voar de regresso à sua casa em Delaware, onde "se auto isolará e continuará a cumprir todas as suas funções na íntegra durante esse período".

A notícia foi partilhada pela primeira vez pela presidente e CEO da UnidosUS, Janet Murguía, que disse aos convidados da convenção do grupo em Las Vegas que o chefe de Estado tinha enviado as suas desculpas e não poderia comparecer porque testou positivo para o coronavírus.

Kevin O'Connor, médico do presidente, disse em comunicado que Biden "apresentou esta tarde sintomas respiratórios superiores, incluindo rinorreia (coriza) e tosse improdutiva, com mal-estar geral".

Após o teste covid-19 positivo, Biden recebeu uma prescrição do medicamento antiviral Paxlovid e tomou a sua primeira dose, disse O'Connor.

Biden estava programado para falar no evento da UnidosUS em Las Vegas na tarde de quarta-feira, como parte de um esforço para reunir os eleitores hispânicos antes das eleições de novembro.

O presidente já tinha estado no restaurante Original Lindo Michoacan, em Las Vegas, onde cumprimentou os clientes e tinha uma entrevista marcada para a Univision.

A pressão sobre Biden para renunciar à sua candidatura e abandonar as suas aspirações à reeleição cresceu desde o debate presencial no final de junho com o seu rival republicano, o ex-presidente Donald Trump, do qual saiu com a imagem bastante abalada.

Joe Biden afirmou numa entrevista à BET News, agora publicada, que reconsideraria a sua decisão de continuar a campanha para as eleições de novembro se um médico lhe diagnosticasse um problema de saúde grave.