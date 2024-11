Jogam-se as últimas cartadas a caminho das eleições nos Estados Unidos

Jogam-se as últimas cartadas a caminho das eleições nos Estados UnidosA contagem decrescente para as eleições nos Estados Unidos está cada vez mais próxima do zero. E é já esta terça-feira que se vai votar e decidir, se, o próximo presidente norte-americano será Donald Trump ou Kamala Harris.

Em Filadélfia, o enviado especial da Antena 1, António Jorge encontrou um grupo de portugueses, que se costuma encontrar, ao fim de semana, para jantar, jogar à sueca e conversar.







Conversas que nesta atura, também passa pelo futuro político deste país.Na noite passada Michelle Obama voltou a estar ao lado de Kamala Harris num comício em Norristown, na Pensilvânia, onde a maioria eram mulheres.A ex-dama norte americana nunca disse o nome de Trump tendo usado a expressão "o candidato condenado", para se referir ao adversário de Kamala.Uma sondagem da CNN aponta para uma vitória de Kamala Harris no Iowa, com 47 por cento, contra 44 por certo para Trump, contrariando o favoritismo que teve em 2016 e 2020.