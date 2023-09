Jogos Olímpicos 2024. Hijabs permitidos na aldeia dos atletas em Paris

O organismo olímpico, com sede em Lausanne, afirmou que houve contactos com o Comité Olímpico Francês (CNOSF) e que ainda será necessário analisar e compreender melhor a situação em França, depois das recentes declarações da ministra francesa do desporto, Amélie Oudéa-Castéra, numa entrevista ao programano canal público francês France 3.

“Os representantes das nossas delegações e das nossas equipas francesas não usarão hijab" afirmou a ministra.

Amélie Oudéa-Castéra explicou que a proibição se destinava a ajudar a respeitar os princípios do secularismo e sublinhou “o apego do governo francês a um regime laico”.



No entanto, o Comité Olímpico Internacional esclareceu que o regulamento não se aplica a outros países participantes no evento. Para a Aldeia Olímpica, aplicam-se as regras do COI", confirmou um porta-voz do organismo. "Não há restrições ao uso do hijab ou de qualquer outro traje religioso ou cultural."

De acordo com as declarações do porta-voz do COI, citadas pela agência Reuters, “quando se trata de competições, aplicam-se os regulamentos estabelecidos pela Federação Internacional relevante”, explicando que o “regulamento francês apenas diz respeito aos membros da equipa francesa” e que por isso estão em curso discussões para analisar a situação das atletas francesas.





A decisão francesa de proibir as suas atletas de usarem o hijab nas competições olímpicas de Paris, no verão do próximo ano, foi entretanto criticada pelo gabinete dos Direitos Humanos das Nações Unidas, esta semana.