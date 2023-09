Paris2024: Putin acusa COI de subverter espírito olímpico

“O desporto deve estar à margem da política. Não deve afastar as pessoas, e sim uni-las”, comentou o governante, ainda em alusão às proibições impostas aos desportistas russos, em consequência da guerra na Ucrânia.



Putin justificou que as diretivas das Federações internacionais e do próprio COI são contrárias aos ideais de Pierre de Coubertin.



O presidente russo manteve o tom acusatório, acrescentando que na última década o “movimento olímpico subjugou-se aos interesses financeiros”, existindo uma “comercialização inadmissível”.



“Não se trata apenas de estabelecer recordes, mas de unir as pessoas. E o movimento internacional olímpico perdeu essa função. É lamentável para o movimento, e de um modo ou outro surgem outros movimentos alternativos”, referiu.



Putin lembrou que no próximo ano decorrem os Jogos da Amizade e os Jogos dos BRICS (Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul), nos quais participam com gosto todos os que “não estão politizados”.



O governante voltou a lamentar que atletas russos e bielorrussos não possam competir debaixo das suas bandeiras em Paris2024, mas também evitou julgar aqueles que mudaram de cidadania desportiva, 55 de acordo com o ministério do desporto russo.



“Não critico ninguém, mas quando um atleta, especialmente de alto rendimento, chega ao topo e escuta o hino do seu país e o içar da bandeira, isso é algum importante. Cada um faz as suas escolhas”, acrescentou.