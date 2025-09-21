Jordânia reabre parcialmente a fronteira com a Cisjordânia

Esta passagem, localizada no Vale do Jordão, é a única que permite aos palestinianos da Cisjordânia abandonar o território sem terem de passar por Israel, que ocupa a Cisjordânia desde 1967.

Egito confirma reforço militar no Sinai

“A sangrenta guerra de extermínio em curso na Faixa de Gaza há quase dois anos, a poucos metros da fronteira oriental com o Egito, exige que as forças armadas estejam preparadas e prontas”, afirmou o Governo egípcio.

O Egito foi o primeiro país árabe a assinar a paz com Israel, seguido pela Jordânia em 1994.



Desempenha um papel central como mediador no conflito em Gaza, apesar de ser também um dos Estados que mais têm condenado o que classifica como genocídio israelita no enclave palestiniano, onde já morreram mais de 65 mil pessoas desde outubro de 2023.

O Cairo, apoiado pelos restantes 21 membros da Liga Árabe, rejeita ainda de forma categórica qualquer eventual deslocação da população de Gaza para território egípcio, medida que considera uma “ameaça à segurança nacional”.

Participaram na cimeira mais de 50 chefes de Estado e representantes da Liga Árabe e da Organização para a Cooperação Islâmica, em solidariedade com o emirado após o ataque israelita.





c/agências

, segundo um comunicado oficial.O canal público Al-Mamlaka reportou tráfego intenso desde as primeiras horas do dia, em ambos os sentidos.O exército israelita solicitou então a Amã que suspendesse a passagem de ajuda para Gaza., um país devastado pela guerra e assolado pela fome, segundo a ONU.Amã condenou o ataque, considerando-o "uma ameaça aos interesses do reino e à sua capacidade de entregar ajuda humanitária à Faixa de Gaza"Também o Egito defendeu este domingo o reforço das suas tropas no norte do Sinai, junto à Faixa de Gaza, como uma medida para “defender a segurança nacional”, num contexto de forte tensão no Médio Oriente.As forças egípcias utilizarão “toda a capacidade e experiência para qualquer eventualidade que ameace a segurança nacional e a soberania do país sobre todo o território”, segundo um comunicado citado pela agência de notícias espanhola EFE.O comunicado foi divulgado num altura em que aumentam em Israel as preocupações sobre o alegado reforço das unidades militares egípcias na zona, segundo a EFE.Segundo várias fontes em Israel, o exército israelita terá identificado movimentações de unidades adicionais das forças armadas egípcias na região, incluindo carros de combate e artilharia ligeira, em áreas próximas da fronteira com Gaza.As autoridades israelitas receiam que esses reforços não tenham sido previamente coordenados com a Força Multinacional de Observadores (MFO, na sigla em inglês), responsável por monitorizar o cumprimento dos compromissos de segurança na zona.“O objetivo original das forças destacadas no Sinai é garantir a fronteira egípcia contra todas as ameaças, incluindo o terrorismo e o contrabando”, afirmou o Governo no comunicado.A mobilização ocorre “no âmbito de uma coordenação prévia com as partes do tratado de paz, que o Egito se compromete plenamente a respeitar, dado que nunca violou qualquer tratado ou acordo ao longo da sua história”, acrescentou.A tensão no Médio Oriente tem vindo a aumentar nos últimos meses e atingiu o auge após o bombardeamento israelita, em 9 de setembro, contra a delegação negocial do grupo extremista palestiniano Hamas em Doha.O ataque na capital do Catar, outro mediador árabe, causou seis mortos e gerou alertas em todos os países vizinhos de Israel.O Presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, classificou pela primeira vez Israel como inimigo no discurso que proferiu na cimeira árabe e islâmica realizada na semana passada no Catar.