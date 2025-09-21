Jordânia reabre parcialmente a fronteira com a Cisjordânia
A Jordânia anunciou este domingo a reabertura da passagem fronteiriça com a Cisjordânia ocupada apenas para viajantes, três dias após o encerramento na sequência de um ataque que matou dois soldados israelitas e levou à suspensão do fornecimento de ajuda humanitária ao enclave. Já o Egito reforçou as tropas no norte do Sinai para “defender a segurança nacional”.
A passagem fronteiriça "reabriu no domingo apenas para viajantes, enquanto a passagem de camiões de carga permanece suspensa até novo aviso", segundo um comunicado oficial.
O canal público Al-Mamlaka reportou tráfego intenso desde as primeiras horas do dia, em ambos os sentidos.
Esta passagem, localizada no Vale do Jordão, é a única que permite aos palestinianos da Cisjordânia abandonar o território sem terem de passar por Israel, que ocupa a Cisjordânia desde 1967. Na passada quinta-feira, um camionista jordano que transportava ajuda humanitária para Gaza abriu fogo na passagem, matando um soldado israelita e um oficial da reserva da Administração Civil, antes de ser "neutralizado", segundo Israel.
O exército israelita solicitou então a Amã que suspendesse a passagem de ajuda para Gaza.
O reino anunciou uma investigação e identificou o suspeito como Abdel Mutaleb al-Qaissi, de 57 anos, "um civil que trabalha há três meses como motorista de entrega de ajuda humanitária em Gaza", um país devastado pela guerra e assolado pela fome, segundo a ONU.
Amã condenou o ataque, considerando-o "uma ameaça aos interesses do reino e à sua capacidade de entregar ajuda humanitária à Faixa de Gaza"Egito confirma reforço militar no Sinai
Também o Egito defendeu este domingo o reforço das suas tropas no norte do Sinai, junto à Faixa de Gaza, como uma medida para “defender a segurança nacional”, num contexto de forte tensão no Médio Oriente.
“A sangrenta guerra de extermínio em curso na Faixa de Gaza há quase dois anos, a poucos metros da fronteira oriental com o Egito, exige que as forças armadas estejam preparadas e prontas”, afirmou o Governo egípcio.As forças egípcias utilizarão “toda a capacidade e experiência para qualquer eventualidade que ameace a segurança nacional e a soberania do país sobre todo o território”, segundo um comunicado citado pela agência de notícias espanhola EFE.
O Cairo salientou no comunicado que “a presença do exército egípcio no Sinai ou em qualquer outra parte do país está sujeita ao que o alto comando considerar necessário para preservar ou proteger a segurança nacional em cada centímetro do território”.
O comunicado foi divulgado num altura em que aumentam em Israel as preocupações sobre o alegado reforço das unidades militares egípcias na zona, segundo a EFE.
Meios de comunicação israelitas têm dado conta da preocupação de Israel com o aumento da presença militar egípcia no Sinai, uma região sujeita a restrições no armamento desde os Acordos de Camp David (1978) e do Tratado de Paz (1979).
Segundo várias fontes em Israel, o exército israelita terá identificado movimentações de unidades adicionais das forças armadas egípcias na região, incluindo carros de combate e artilharia ligeira, em áreas próximas da fronteira com Gaza.
As autoridades israelitas receiam que esses reforços não tenham sido previamente coordenados com a Força Multinacional de Observadores (MFO, na sigla em inglês), responsável por monitorizar o cumprimento dos compromissos de segurança na zona.
O Cairo tem reiterado que as operações das forças no Sinai são coordenadas com os mecanismos internacionais e não visam alterar a relação com Israel, mas sim combater células terroristas e redes de contrabando ativas na região.
“O objetivo original das forças destacadas no Sinai é garantir a fronteira egípcia contra todas as ameaças, incluindo o terrorismo e o contrabando”, afirmou o Governo no comunicado.
A mobilização ocorre “no âmbito de uma coordenação prévia com as partes do tratado de paz, que o Egito se compromete plenamente a respeitar, dado que nunca violou qualquer tratado ou acordo ao longo da sua história”, acrescentou.
O Cairo, apoiado pelos restantes 21 membros da Liga Árabe, rejeita ainda de forma categórica qualquer eventual deslocação da população de Gaza para território egípcio, medida que considera uma “ameaça à segurança nacional”. A tensão no Médio Oriente tem vindo a aumentar nos últimos meses e atingiu o auge após o bombardeamento israelita, em 9 de setembro, contra a delegação negocial do grupo extremista palestiniano Hamas em Doha.
O ataque na capital do Catar, outro mediador árabe, causou seis mortos e gerou alertas em todos os países vizinhos de Israel.
O Presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, classificou pela primeira vez Israel como inimigo no discurso que proferiu na cimeira árabe e islâmica realizada na semana passada no Catar.
Participaram na cimeira mais de 50 chefes de Estado e representantes da Liga Árabe e da Organização para a Cooperação Islâmica, em solidariedade com o emirado após o ataque israelita.
Faixa de Gaza , Jordânia , Israel , Egito , Cisjordânia , Sinai , guerra , Médio Oriente