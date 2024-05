Jornalistas da televisão estatal italiana em greve contra "controlo sufocante" do Governo

“Fazemos greve para defender a autonomia e independência do serviço público de rádio e televisão face ao controlo permanente dos espaços de informação por parte dos políticos”, anunciou o Usigrai, o principal sindicato que representa os jornalistas da RAI, em comunicado.Há duas semanas que os jornalistas das redações da televisão e da rádio da RAI estão a protestar contra a redução do orçamento da empresa, incluindo o congelamento das contratações, a eliminação de postos de trabalho divergências e a reorganização do pessoal.Em resposta ao comunicado do sindicato, a direção da RAI afirmou que “nenhuma censura ou ordem de silêncio foi colocada sobre a informação” e acusou o sindicato de fazer greve por “motivos ideológicos e políticos”, que “nada têm a ver com os direitos humanos dos trabalhadores”.“A greve do sindicato Usigrai, a um mês das eleições europeias, além de empobrecer a oferta de informação, expõe o serviço público à exploração política, privando os cidadãos do direito fundamental à informação, pedra angular da democracia”, acrescenta a direção da televisão estatal italiana no comunicado de imprensa.

Discurso antifascista censurado

A influência política sobre a RAI sempre foi motivo de preocupação e de debate. No entanto, a situação agravou-se desde que Giorgia Meloni, líder do partido, de origens neofascistas, assumiu o poder em Itália em 2022.O texto era altamente crítico em relação a Meloni, cujo partido tem origens no movimento neofascista italiano.Funcionários da RAI e a primeira-ministra italiana negaram ter censurado o monólogo, alegando motivos financeiros.Meloni respondeu publicando o discurso na sua página do Facebook, ao mesmo tempo que criticava Scurati e acusava a oposição de esquerda de “chorar pelo regime”.

Itália desce no ranking de liberdade de imprensa

A greve ocorre numa altura em que a Itália desceu cinco posições no índice anual de liberdade de imprensa, elaborado pela organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF)No mês passado, os jornalistas da AGI entraram também em greve para protestar contra a proposta de venda da ENI, controlada pelo Estado.



c/agências