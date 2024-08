Jornalistas de Hong Kong condenados por "sedição"

“Considero os arguidos culpados”, declarou o juiz do tribunal distrital de Wan Chai, Kwok Wai-kin.

Os antigos chefes de redação do jornal Stand News tinham sido detidos em 2021 e foram considerados culpados de conspiração.

O juiz Kwok Wai-kin considerou dois antigos redatores do Stand News, Chung Pui-kuen e Patrick Lam, culpados de “conspiração para publicar e reproduzir conteúdos sediciosos”.“A linha adotada (pelo Stand News) consistia em apoiar e promover a autonomia local de Hong Kong”, escreveu Kwok no seu veredito.“Tornou-se mesmo um instrumento para difamar e denegrir as autoridades centrais e o governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong”, acrescentou., a detenção dos seus executivos e o congelamento dos seus bens. A operação envolveu mais de 200 agentes de autoridade e teve por base um mandado de apreensão de material jornalístico relevante.

Dias depois do encerramento do Stand News, o canal de notícias independente Citizen News também anunciou que iria cessar as suas atividades, invocando a deterioração do ambiente mediático e os riscos potenciais para o seu pessoal.

Durante o julgamento, que durou quase 60 dias, a acusação citou como provas 17 artigos e três vídeos publicados no Stand News, incluindo entrevistas com ativistas pró-democracia.Entre os 17 artigos, alguns sobre os ex-legisladores pró-democracia Nathan Law e Ted Hui, que fazem parte de um grupo de ativistas sediado no estrangeiro que são alvo de recompensas por parte da polícia de Hong Kong; entrevistas com três participantes numa eleição primária organizada pelo campo pró-democracia em 2020; e comentários de Law e dos jornalistas veteranos Allan Au e Chan Pui-man. Chan é também a mulher de Chung.Em 2002, ano em que a classificação foi publicada pela primeira vez, o território era considerado um paraíso para a liberdade de expressão na Ásia.O governo de Hong Kong insiste que a cidade ainda goza de liberdade de imprensa, conforme garantido pela sua miniconstituição.

Ataque generalizado à imprensa





Mais de 100 pessoas, incluindo ativistas estiveram presentes no tribunal durante a leitura da sentença. Lau Yan-hin, antigo colaborador do Stand News, descreveu à AFP o julgamento como um “ataque total” aos meios de comunicação social e frisou que o processo o deixou “confuso sobre o que pode e o que não pode ser dito”.

Hong Kong: the District Court found Chung Pui-kuen and Lam Shiu-tung of #StandNews guilty of conspiring to publish and reproduce ‘seditious’ material.



This latest conviction is yet another sign of the dwindling space for press freedom.



Full statement👇 https://t.co/mMglpGDeHV — Nabila Massrali (@NabilaEUspox) August 29, 2024

The conviction of Stand News editors for sedition is a direct attack on media freedom and undermines Hong Kong’s once-proud international reputation for openness. We urge Beijing and Hong Kong authorities to restore and uphold rights guaranteed in the Basic Law. — Matthew Miller (@StateDeptSpox) August 29, 2024 “Apelamos a Pequim e às autoridades de Hong Kong para que restabeleçam e defendam os direitos garantidos pela Lei Básica”, acrescentou Matthew Miller no X. “Apelamos a Pequim e às autoridades de Hong Kong para que restabeleçam e defendam os direitos garantidos pela Lei Básica”, acrescentou Matthew Miller no X.

Este caso é “”, disse um ex-jornalista, falando sob condição de anonimato.Já Beh Lih Yi, do Comité para a Proteção dos Jornalistas, a utilização desta “legislação arcaica (...) faz com que o sistema judicial pareça ridículo”.A audiência contou com a presença de representantes de vários consulados, incluindo os dos Estados Unidos, Reino Unido, França e Austrália.“Esta decisão corre o risco de prejudicar o intercâmbio pluralista de ideias e o livre fluxo de informações, dois pilares do sucesso económico de Hong Kong”, declarou a União Europeia.Em comunicado, a porta-voz do Serviço de Ação Externa da União Europeia, Nabila Massarali, considera que “esta condenação é mais um sinal do enfraquecimento da liberdade de imprensa, um direito fundamental que está inscrito na Lei Fundamental de Hong Kong”“A UE apela às autoridades de Hong Kong que reponham a liberdade de imprensa no território e que parem de perseguir jornalistas. A preservação dos media livres, independentes e pluralistas é vital para sociedades resilientes e saudáveis”, completou.Também o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Matthew Miller, criticou a “condenação dos editores do Stand News por sedição é um ataque direto à liberdade dos meios de comunicação social e mina a reputação internacional de abertura de que Hong Kong já gozou”.