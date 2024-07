Jornalistas estrangeiros pedem para ficar de fora do debate político venezuelano

"A APEX apela ao respeito pelo trabalho dos meios [de comunicação social] e agências internacionais e condena as agressões, de qualquer tipo, contra o trabalho jornalístico de parte das autoridades ou dos atores políticos no calor da campanha eleitoral na Venezuela", de acordo com um comunicado divulgado no sábado, em Caracas.

A Associação pediu ainda aos políticos venezuelanos para "não envolver a imprensa internacional em debates políticos, nem em acusações infundadas".

"O trabalho que realizamos é feito com respeito pelas tendências políticas da Venezuela. A nossa única função é informar", sublinhou.

O pedido da APEX surgiu depois de o Presidente da Venezuela e candidato à reeleição, Nicolás Maduro, ter acusado as agências de notícias internacionais de ter um plano para "gritar fraude", no final das eleições presidenciais marcadas para 28 de julho, de acordo com a imprensa local.

Em resposta à APEX, o presidente do parlamento da Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmou: "é precisamente essa a nossa exigência", numa mensagem divulgada na rede social X (antigo Twitter).

"Que não se envolvam, tomando partido pela fação mais extremista e violenta da Venezuela. Tentem dizer a verdade e não encorajar fantasias que apoiem a violência. Não o permitiremos!", acrescentou, na mesma mensagem.

Jorge Rodríguez, que também lidera a representação do Governo venezuelano nas negociações com a oposição, considerou a afirmação da APEX de que a única função da imprensa internacional é informar, "é simplesmente risível".