José Ramos-Horta em Portugal para visita de trabalho

"A viagem a Portugal representa mais do que um compromisso político. Trata-se de uma oportunidade para fortalecer os laços entre Timor-Leste e Portugal, através do envolvimento com os jovens que serão os nossos futuros líderes, e continuar o diálogo contínuo sobre paz e construção das nações", afirmou José Ramos-Horta, citado num comunicado enviado à imprensa.

Para o presidente timorense, através da "partilha de experiências e do reforço da cooperação" está a fazer-se um "caminho para um futuro mais pacífico e próspero para todas as nações".

José Ramos-Horta inicia a visita com um encontro com estudantes do ensino secundário do município de Cascais, com uma sessão de perguntas e respostas, participando depois na cerimónia de abertura das Conferências do Estoril, no "campus" da Nova School of Business and Economics, durante a qual fará um discurso sobre paz.

O programa do prémio Nobel da Paz inclui também um encontro com estudantes de mestrado naquele "campus" universitário e uma visita às instalações.

A visita termina com a entrega do Prémio Literário Guerra Junqueiro atribuído ao presidente timorense em 2023, numa cerimónia, que vai decorrer no sábado, no Porto.