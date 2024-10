Josep Borrell condena as execuções de prisioneiros de guerra ucranianos pela Rússia

Josep Borrell refere, em comunicadao, que 177 prisioneiros de guerra terão morrido no cativeiro russo desde o início da guerra de agressão contra a Ucrânia.



Borrell refere que de acordo com fontes fiáveis, 9 prisioneiros de guerra ucranianos terão sido baleados pelas tropas russas na região de Kursk, no dia 10 de Outubro e que 1 de outubro, 16 prisioneiros de guerra terão sido executados pela Rússia no oblast de Donetsk após a sua rendição.



No comunicado pode ler-se que "a União Europeia condena veementemente estes assassinatos, que são outro exemplo abominável da brutalização do povo ucraniano por parte da Rússia".



Bruxelas refere que "o facto de figuras públicas russas apelarem publicamente à execução de prisioneiros de guerra ucranianos e glorificarem estas execuções, apelando a mais, expõe mais uma vez a verdadeira natureza do regime no Kremlin".



A União Europeia, refere o chefe da diplomacia europeia, reitera o seu firme compromisso de responsabilizar todos os autores e cúmplices dos crimes de guerra russos contra a Ucrânia.