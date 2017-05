Jovens inseguros na mira do Facebook

RTP 03 Mai, 2017, 15:21 | Mundo

O jornal australiano fala de um documento de 23 páginas a que teve acesso, classificado como “confidencial: apenas interno” e datado de 2017 que mostra como a rede social pode identificar “momentos em que os jovens precisam de um ‘boost’ de confiança”.



Refere o The Australian que ao monitorizar ‘posts’, fotografias, interações e atividade na internet, o Facebook consegue determinar em tempo real quando os jovens se sentem “derrotados”, “sobrecarregados”, “ansiosos”, “nervosos”, “estúpidos”, “idiotas”, “inúteis” ou “falhados”.



O jornal revela que o estudo foi preparado por dois executivos australianos do Facebook, David Fernandez e Andy Sinn. O documento interno explicará como aquela rede social recolhe informação psicológica sobre mais de seis milhões de estudantes e jovens trabalhadores australianos e neozelandeses.



Uma apresentação terá sido feita para um dos maiores bancos australianos. O documento, não publicado na íntegra pelo The Australian, afirmaria que o Facebook teria uma base de dados dos utilizadores mais jovens: 1.9 milhões de alunos do ensino superior, 1.5 milhões de estudantes do ensino médio e 3 milhões de jovens trabalhadores.



O documento revelará ainda que o Facebook pode identificar não só sentimentos, mas também entender como as emoções são comunicadas em diferentes alturas da semana.



As informações disponíveis aos anunciantes incluem o status de relacionamento de um jovem, a localização, o número de amigos no Facebook e a frequência com que acedem à plataforma, revela o jornal. Outros momentos na vida dos jovens que o Facebook procurará para vender anúncios estão associados com "boa aparência e confiança do corpo" e "exercitar e perder peso".



Informações detalhadas sobre mudanças de humor entre os jovens são "baseadas em dados internos do Facebook", afirma, alegadamente, o documento, "compartilháveis apenas com acordo de não divulgação" e "não estão disponíveis publicamente", diz o The Australian.



Uma prática que gerará dúvidas face à legislação sobre publicidade na Austrália. Este código define uma criança como uma pessoa de 14 anos ou mais nova e refere, diz o Australian, que uma criança deve obter uma autorização expressa dum progenitor ou guardião antes de se envolver numa atividade que resulte na recolha ou revelação de informação pessoal. Informação que é descrita como aquela que identifique ou possa identificar a criança.



Em resposta ao jornal, o Facebook terá avançado com um pedido de desculpas garantido que tinha iniciado uma investigação, admitindo que esta era uma prática inapropriada. “Abrimos uma investigação para compreender esta falha no processo e melhorarmos a supervisão”, revela o The Australian, citando um porta-voz do Facebook.



Nesta declaração ao Australian, o Facebook refere ainda que “os dados desta pesquisa foram reunidos e apresentados em conformidade com as regras aplicáveis de privacidade e proteção legal, incluindo a remoção de qualquer informação que possa identificar uma pessoa”, realçando que os processos internos têm um standard mais elevado do que o exigido por lei.



“O Facebook apenas permite estudos que cumpram um rigoroso processo de revisão quando estão envolvidos quaisquer dados sensíveis, particularmente dados que envolvam jovens ou o seu comportamento emocional”, acrescentado, segundo o jornal, que “esta pesquisa não parece ter seguido este processo”.



A notícia foi revelada durante o fim de semana. Já esta segunda-feira, o Facebook terá emitido uma outra declaração que não faz qualquer menção a um pedido de desculpa ou eventual averiguação disciplinar.



De acordo com o The Guardian, a rede social descreve o artigo do The Australian como “enganoso”, alegando que a companhia não “oferece ferramentas para segmentar pessoas baseadas no seu estado emocional”. O Facebook advoga que os documentos em causa foram baseados numa “pesquisa feita pelo Facebook e posteriormente partilhadas com um anunciante” e “tinha como objetivo ajudar marketeers a entender como as pessoas se exprimiam”.



O Facebook declinou descartar se pesquisas similares sobre a vulnerabilidade emocional de adolescentes foram conduzidas para propagandas em mercados fora da Austrália.