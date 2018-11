Juiz manda Casa Branca restabelecer acreditação a jornalista da CNN

RTP16 Nov, 2018, 16:54 / atualizado em 16 Nov, 2018, 17:01 | Mundo

A estação de televisão CNN argumentou que a Casa Branca estava a punir o jornalista por discordar da sua cobertura. A CNN também alega que não foram seguidas as medidas adequadas de revogação do acesso.



No processo que interpôs contra a Casa Branca, a estação invoca que a suspensão do passe de imprensa de Jim Acosta viola os direitos instituídos pela Primeira e Quinta Emendas.



De acordo com a CNN, o juiz federal Thimothy J.Kelly, que escutou as alegações das duas partes na última quarta-feira, decidiu apenas sobre parte do processo, autorizando o restabelecimento temporário da acreditação de Jim Acosta, com base na Quinta Emenda. O juiz – nomeado por Trump no ano passado - sublinhou a natureza “muito limitada” da sua decisão.



Deste modo, a Casa Branca poderá ainda tentar revogar o acesso do jornalista se seguir todas as formalidades legais.



“Estamos satisfeitos com este resultado e esperamos uma decisão completa nos próximos dias. Os nossos sinceros agradecimentos a todos que apoiaram, não apenas a CNN, mas uma imprensa americana livre, forte e independente", refere a estação em comunicado.



A estação, que já entrou em contato com a Casa Branca para obter a acreditação do jornalista, está a aguardar resposta.



A CNN também pediu ao tribunal uma sentença que lhe dê garantias permanentes contra eventuais arbitrariedades do inquilino da Casa Branca. A CNN quer ainda que a medida de Trump seja declarada inconstitucional, para evitar que outros jornalistas sejam alvo de idênticas medidas de retaliação.



Esta posição valeu à CNN o apoio das maiores empresas de comunicação social dos Estados Unidos, incluindo a cadeia de televisão Trump, habitualmente consierada pró-TRump, o que torna este processo determinante para a liberdade de imprensa.