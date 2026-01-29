Juiz norte-americano concede asilo a chinês que investigou situação em Xinjiang

Guan Heng, de 38 anos, foi detido pelas autoridades de imigração (ICE) em agosto, e permanece sob custódia enquanto o Departamento de Segurança Interna dispõe de 30 dias para recorrer da decisão.

O seu advogado, Chen Chuangchuang, afirmou que as ações de Guan foram "motivadas por um extraordinário sentido de coragem moral" e justificam a proteção por parte do Governo dos Estados Unidos.

"Estamos profundamente comovidos e gratos por todo o apoio recebido", acrescentou.

No final de 2021, Guan Heng publicou um vídeo de 20 minutos documentando deslocações à região de Xinjiang, no noroeste da China.

O cidadão chinês visitou locais identificados por uma investigação do BuzzFeed como possíveis centros de detenção de uigures e outras minorias étnicas de origem muçulmana.

Após divulgar o vídeo, Guan abandonou a China e entrou ilegalmente nos Estados Unidos, depois de uma longa viagem pela América do Sul.

"É inacreditável", declarou a mãe, Luo Yun.

"A primeira coisa que quero fazer, se ele for libertado, é ir com ele a um grande supermercado e andar de mãos dadas pelos corredores", afirmou.

Organizações de defesa dos Direitos Humanos e a ONU acusam Pequim de ter detido mais de um milhão de uigures e outros muçulmanos em Xinjiang, num sistema que poderá constituir "crimes contra a humanidade".

A China nega as acusações, alegando que as suas políticas visam combater o extremismo e promover o desenvolvimento económico da região.