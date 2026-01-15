Juiz ordena transferência de Bolsonaro para prisão com condições "mais favoráveis"

Detido desde o final de novembro na sede da Polícia Federal, em Brasília, o ex-líder de extrema-direita, de 70 anos, deve ser levado "imediatamente" para o complexo penitenciário de Papuda, também localizado na capital, de acordo com a decisão judicial consultada pela agência de notícias francesa AFP.

A ordem está assinada por Alexandre de Moraes, juiz do Supremo Tribunal Federal do Brasil.

Na sequência desta decisão, o tribunal indicou depois que "a transferência já foi realizada".

Bolsonaro encontra-se agora sozinho numa cela normalmente destinada a quatro pessoas na "Papudinha" (a pequena Papuda), um edifício militar situado no interior deste vasto complexo penitenciário, acrescentou o Tribunal.

No final de um julgamento histórico no maior país da América Latina, o antigo presidente do Brasil (2019-2022) foi considerado culpado, em setembro de 2025, de ter conspirado para se manter no poder de forma "autoritária", após a sua derrota frente ao seu rival de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva, regressado ao poder em 2023.

Segundo o magistrado Alexandre de Moraes, Bolsonaro terá agora direito a mais visitas, poderá apanhar sol e fazer exercício, e beneficiar de cuidados de fisioterapia, de acordo com as prescrições dos seus médicos.

A família, os advogados e os aliados de Bolsonaro conduziram nas últimas semanas uma campanha incessante para denunciar as suas condições de vida na prisão na sede da polícia, e exigiam que cumprisse a sua pena na sua residência, em Brasília.

O último pedido nesse sentido data desta semana. Mas uma atribuição de residência já foi rejeitada várias vezes pelo juiz Moraes.

Como argumento para o seu pedido, o grupo Bolsonaro invocou o estado de saúde do ex-presidente, que sofre nomeadamente as sequelas de um atentado com faca ocorrido em 2018, que lhe valeu várias cirurgias pesadas.

Entre o Natal e o dia de Ano Novo, Bolsonaro esteve hospitalizado para ser operado a uma hérnia inguinal. Também foi tratado por crises de soluço recorrentes e violentas.