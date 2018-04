Juiz Sérgio Moro emite mandado de detenção de Lula da Silva

RTP05 Abr, 2018, 22:16 / atualizado em 05 Abr, 2018, 23:24 | Mundo

O juiz dá até às 17h00 locais desta sexta-feira (21h00 em Lisboa) para que Lula da Silva se entregue na Polícia Federal em Curitiba, “em atenção à dignidade do cargo que ocupou”. Os detalhes da entrega deverão ser negociados diretamente entre a polícia e a defesa do ex-governante. O magistrado proibiu expressamente que Lula da Silva fosse algemado.



No despacho, o juiz Sérgio Moro confirma ainda que “foi previamente preparada uma sala reservada, espécie de Sala de Estado Maior, na própria Superintência da Polícia Federal, para o início do cumprimento da pena, e na qual o ex-Presidente ficará separado dos demais presos, sem qualquer risco para a integridade moral ou física".



Nessa sala, adaptada, existirá uma cama e uma mesa. O ex-Presidente terá uma casa de banho só para si. E não haverá grades nas janelas.



O diretor geral da Polícia Federal, Rogério Galloro, já designou emissários para negociar com dirigentes do PT os termos da prisão do ex-Presidente, avançava a Folha de S.Paulo.



Caso do triplex

Numa primeira reação, o advogado de Lula da Silva considerou que este mandado representa uma “decisão arbitrária”. “Estão contrariando a própria decisão do tribunal do dia 24, quando os três desembargadores determinaram que a prisão só poderia acontecer depois de exaurida toda a tramitação em segunda instância. Estamos dentro do prazo", disse Zanin, citado pela ediçãodo jornalO advogado recordou que ainda tem "os embargos dos embargos e a possibilidade de recursos extraordinário ao STJ e extraordinário ao STF", numa referência à possibilidade de apresentar novos recursos no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal.O mandado de detenção de Lula da Silva foi emitido por Sérgio Moro, juiz responsável pelo processo Operação Lava Jato em primeira instância. Lula foi condenado no chamado caso do Triplex de Guarajá por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Esta investigação arrancou em 2016.A justiça brasileira deu como provado que Lula da Silva e a mulher receberam um triplex de luxo, situado junto ao mar em Guajará, como contrapartida por favorecimentos que teriam sido feitos pelo Partido dos Trabalhadores à petrolífera Petrobrás.No primeiro julgamento, em julho de 2017, Lula da Silva foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro a nove anos e seis meses de prisão. Ficou também proibido de ocupar cargos e funções públicas por sete anos, tendo assim ficado logo comprometida a sua candidatura às presidenciais de 2019.Lula da Silva recorreu. Em segunda instância, o ex-Presidente do Brasil viu a justiça manter a condenação e ampliar-lhe a pena para 12 anos e um mês de prisão. Com orejeitado esta quarta-feira pelo Supremo Tribunal do Brasil, Lula da Silva tentava ficar em liberdade até que todos os recursos fossem esgotados.Em reação ao chumbo do pedido de Partido dos Trabalhadores acusou a justiça brasileira de “rasgar” a Constituição . A seis meses das eleições presidenciais, o PT continua a garantir que vai defender a candidatura do antigo chefe de Estado "até às últimas instâncias". Apesar da condenação, Lula da Silva permanece como favorito nas sondagens.A lei da “Ficha Limpa”, relativa à idoneidade dos candidatos à Presidência da República, impede que réus condenados por tribunais em duas instâncias se candidatem, depois de esgotados todos os recursos. Uma decisão final sobre a candidatura será tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral.