Juízes levam filho de Jair Bolsonaro a julgamento por obstrução à justiça

Os juízes Flávio Dino e Cristiano Zanin juntaram-se ao colega Alexandre de Moraes, que foi nomeado para reunir informações preliminares sobre o caso, aceitando uma acusação do Ministério Público que alega que Eduardo Bolsonaro usou violência ou ameaças graves para interferir num processo judicial, noticia a agência norte-americana de notícias, a Associated Press, acrescentando que, se for condenado, enfrentará de um a quatro anos de prisão e uma multa.

Os procuradores afirmaram que Eduardo Bolsonaro tentou interferir no julgamento do seu pai, instando Governos estrangeiros a pressionarem autoridades brasileiras, inclusivamente com ameaças contra a economia do país, numa aparente referência a vários governantes norte-americanos, incluindo o Presidente, que saíram em defesa de Bolsonaro, e ao aumento das tarifas decretado no seguimento.

Eduardo Bolsonaro, deputado em exílio voluntário nos Estados Unidos, considerou as acusações infundadas e descreveu-as como perseguição política.

É necessária uma maioria de três juízes para que o julgamento contra Eduardo Bolsonaro prossiga, e a votação de hoje, num painel de cinco membros do Supremo Tribunal, significa que está praticamente garantido um julgamento, mesmo que o réu não esteja presente.

No entanto, do ponto de vista formal, a votação permanece aberta até 25 de novembro e qualquer juiz pode mudar o seu voto até lá, embora isso seja altamente incomum.

Jair Bolsonaro foi condenado em setembro por tentar um golpe após a sua derrota eleitoral em 2022 e foi condenado a 27 anos e três meses de prisão, estando em prisão domiciliária desde agosto.

Em julho, o presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou uma tarifa de 50% sobre produtos importados do Brasil e citou, em parte, o caso do ex-Presidente, que considerou uma `caça às bruxas`.

Eduardo Bolsonaro reconheceu ter procurado o apoio do Governo dos EUA para o seu pai, tendo, em mensagens privadas obtidas pela polícia, dito a Jair Bolsonaro que a pressão de Trump era a sua única chance de evitar a prisão.