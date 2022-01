Julgamento histórico. Tribunal alemão prepara-se para acusar regime sírio de tortura

Vítimas sírias e defensores dos Direitos Humanos aguardam com expectativa o veredicto de um tribunal alemão, no qual o regime de Bashar al-Assad deverá ser acusado de crimes contra a Humanidade pela primeira vez.Raslan desertou em finais de 2012 e refugiou-se na Alemanha. O ex-coronel está a ser julgado desde abril de 2020 sob o princípio legal da jurisdição universal, que permite a um Estado processar os autores dos crimes mais graves, independentemente da sua nacionalidade e de onde foram cometidos.

Testemunhos de terror

Ao longo dos 107 dias de julgamento, o tribunal ouviu declarações de mais de 80 testemunhas – vítimas que sobreviveram aos abusos cometidos na "Divisão 251" e que descreveram como foram espancadas com paus, cabos e tubos de metal e mantidas em celas sobrelotadas, cujas condutas de ventilação eram fechadas frequentemente para provocar o pânico.“Era sempre o mesmo ciclo”, testemunhou Wassim Mukdad, um sobrevivente da tortura do regime de Bashar al-Assad, agora residente na Alemanha., descreveu Mukdad, citado por The Guardian Outra testemunha, uma ex-funcionária de uma funerária em Damasco, disse ter sido contratada pelos serviços de inteligência sírios para carregar as vítimas para valas comuns fora da cidade. Em média eram feitas quatro viagens por semana, segundo a testemunha, carregando 700 cadáveres de cada vez.

Julgamento é o "primeiro passo" para a justiça

Vítimas da tortura do regime sírio e ativistas dos Direitos Humanos esperam que o veredicto deste julgamento histórico seja o primeiro passo para a justiça e que abra um precedente para casos futuros.“Isto é o que nós procuramos. Resolver os nossos problemas através de leis e julgamentos justos, não através da violência e contra-violência, nem de vingança e da lei da selva”, observou.O julgamento, dividido em dois no início deste ano, já terminou com a condenação, no dia 24 de fevereiro de 2021, de um ex-integrante dos serviços de informações de categoria inferior por "cumplicidade em crimes contra a Humanidade".

Os juízes condenaram Eyad al-Gharib a quatro anos e meio de prisão pela detenção de manifestantes em 2011 e respetiva transferência para o centro de detenção do serviço de inteligência de Al-Khatib.