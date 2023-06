Julgamento no Reino Unido. Príncipe Harry acusa jornais de usarem técnicas ilegais

O Príncipe Harry terminou as audições num julgamento que o opõe ao grupo de jornais Mirror. O filho do rei acusou os editores e jornalistas do Daily Mirror de recorreram a técnicas ilegais, como escutas dos telemóveis, para obterem informações sobre ele e a sua família.