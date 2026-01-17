Julio Iglesias reage a acusações de agressão sexual

O cantor espanhol Julio Iglesias disse que as acusações de agressão sexual e tráfico de seres humanos que lhe fazem duas ex-empregadas são falsas e que nunca abusou de uma mulher.





Esta é a primeira vez que o cantor faz declarações após terem sido conhecidas, na terça-feira, as acusações das duas mulheres e as queixas que apresentaram no Ministério Público em Espanha.



O cantor contratou o mesmo advogado que defendeu Cristiano Ronaldo.E já se conhecem mais detalhes desta investigação jornalística: as trabalhadoras de Julio Iglesias eram escolhidas pela aparência, para além de terem de fazer testes ginecológicos e de doenças sexualmente transmissíveis.