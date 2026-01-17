Mundo
Julio Iglesias reage a acusações de agressão sexual
Julio Iglesias já reagiu à denúncia de agressão sexual que surgiu esta semana e prepara a defesa na Justiça espanhola.
O cantor contratou o mesmo advogado que defendeu Cristiano Ronaldo.
E já se conhecem mais detalhes desta investigação jornalística: as trabalhadoras de Julio Iglesias eram escolhidas pela aparência, para além de terem de fazer testes ginecológicos e de doenças sexualmente transmissíveis.
O cantor espanhol Julio Iglesias disse que as acusações de agressão sexual e tráfico de seres humanos que lhe fazem duas ex-empregadas são falsas e que nunca abusou de uma mulher.
Esta é a primeira vez que o cantor faz declarações após terem sido conhecidas, na terça-feira, as acusações das duas mulheres e as queixas que apresentaram no Ministério Público em Espanha.