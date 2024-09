Júri absolve maioria dos acusados de cerco a autocarro de campanha de Biden em 2020

Seis pessoas enfrentavam um julgamento civil pelo incidente de 30 de outubro de 2020.

O júri determinou, na segunda-feira, que o sexto arguido, Eliazar Cisneros, tem de pagar 30 mil dólares (cerca de 27 mil euros) de indemnização punitiva e 10 mil dólares (cerca de nove mil euros) ao condutor do autocarro, por ter batido ligeiramente com o carro no autocarro dos Democratas.

O incidente, captado em vídeo, teve lugar numa autoestrada no Texas e obrigou os Democratas a cancelar dois eventos de campanha por "razões de segurança".

Na altura e numa aparente demonstração de apoio a estas ações, o ex-presidente Trump publicou uma mensagem nas redes sociais a dizer "I love Texas" (Amo o Texas), ao lado de imagens que mostram o autocarro de campanha do rival a ser assaltado por apoiantes do Republicano.

Três ocupantes do autocarro, incluindo a antiga legisladora democrata Wendy Davis, processaram os participantes do "comboio Trump", como foram chamadas as pessoas que cercaram o autocarro democrata, por intimidação política.

Christina Beeler, advogada do Projeto de Direitos Civis do Texas e representante dos queixosos, disse ao jornal The Texas Tribune que estavam satisfeitos por o júri ter ordenado indemnizações punitivas, "numa mensagem ao público de que as ameaças, a intimidação e a violência não têm lugar nas eleições norte-americanas".