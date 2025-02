Justiça adia regresso às aulas no sul do Brasil devido ao calor

"Em cumprimento da decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, não haverá aulas nas 2.320 escolas da rede nesta segunda-feira", anunciou a Secretaria de Comunicação do estado, em comunicado.





A decisão do Tribunal de Justiça decorreu de um pedido do sindicato dos professores locais para adiar o início do ano letivo até 17 de fevereiro, depois das férias de verão.





Segundo o sindicato, as escolas públicas não estão equipadas com "sistemas de ventilação adequados ou fontes de água suficientes" para suportar as temperaturas previstas para esta semana.





Em reação à decisão, o sindicato congratulou-se com o adiamento do regresso às aulas que considerou ser "uma vitória fundamental para a segurança e o bem-estar de toda a comunidade escolar", alertando para "um cenário preocupante" sem as infra-estruturas necessárias.

Governo contesta decisão







No entanto, o Governo do Rio Grande do Sul recorreu da decisão do tribunal que impacta cerca de 700 mil estudantes da região e espera retomar as aulas ainda nesta semana.





"Estamos em processo de construção de um modelo de escola resiliente que se adapte às mudanças climáticas", disse a Secretaria de Educação. O Estado do Rio Grande do Sul foi fortemente atingido, no ano passado, por grandes inundações que mataram mais de 180 pessoas





A decisão que impediu o regresso às aulas de milhares de jovens foi criticada por alguns pais que não foram informados antecipadamente. É o caso do pai Paulo Lima Santos, que contou ao diário local Gaucho, que "não tinhamos sido informados".







"A escola poderia ter um grupo de Whatsapp para informar as pessoas sobre esse tipo de coisa”, sugeriu.



Segundo o Instituto Estadual de Meteorologia (Inmet), as temperaturas deverão chegar nos próximos dias aos 40 graus em algumas regiões do estado, ainda que se estime que comecem a cair a partir de quinta-feira.





O organismo reforçou esta terça-feira o alerta nas redes sociais para o perigo de onda de calor nos três Estados do sul do Brasil - Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul -, que abrange uma população de cerca de 30 milhões de habitantes.







Recorde-se que, nos últimos anos, o Brasil tem sido particularmente atingido por fenómenos meteorológicos extremos que, segundo os especialistas, se tornaram mais recorrentes e intensos devido às alterações climáticas.