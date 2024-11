"Risco de vida". Seca recorde na Amazónia afeta quase meio milhão de crianças

O novo relatório da Agência das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) alerta para o impacto que a crise climática está a ter na vida das populações da região da Amazónia. Devido à seca extrema, os serviços essenciais estão paralisados, ameaçando a vida dessas populações, que dependem dos rios para transportarem água, alimentos, combustível, medicamentos ou para aceder a escolas e cuidados de saúde.





"A Amazónia tem sido o lar de valiosos recursos naturais", explica a diretora Executiva da UNICEF, Catherine Russel, no comunicado de imprensa. No entanto, "estamos a assistir à devastação de um ecossistema vital do qual as famílias dependem e que está a privar muitas crianças do acesso a alimentos e água adequados, a cuidados de saúde e a escolas", afirma.





A escassez de chuva e o aquecimento do clima provocados pela crise climática fizeram com que os rios utilizados pela população amazónica para o transporte secassem, deixando as crianças com pouca comida e água e escassos acessos à escola e a cuidados de saúde, segundo a UNICEF.







“Esta seca, a pior do século passado, é uma demonstração clara de que as alterações climáticas, infelizmente, já cá estão e estão a ficar cada vez mais fortes”, afirma António Marro, responsável regional de Emergência da UNICEF, no comunicado, divulgado esta quinta-feira. "Os rios da Amazónia são as nossas estradas e estão a secar. Nem nós nem os nossos avós jamais vimos algo assim”, alerta.







António Marro explica que, "para as comunidades mais remotas, esta é realmente uma situação de risco de vida" e adianta que as crianças da região da Amazónia "estão a contrair dengue, malária e outras doenças graves e não há forma de chegarem a um centro de saúde para receberem tratamento".







Só no Brasil, mais de 1.700 escolas e 760 centros de saúde foram encerrados ou tornados inacessíveis, ou mesmo fora de alcance, devido aos baixos níveis de água. De acordo com uma recente avaliação no terreno realizada pela UNICEF em catorze comunidades no sul da Amazónia brasileira, metade das famílias afirmou que os seus filhos não estavam a frequentar a escola devido à seca.





Mas a desgraça causada pela crise climática não se fica só pelo Brasil. Também na Amazónia colombiana, o nível dos rios caiu até 80 por cento, limitando o acesso a água potável e alimentos e interrompendo as aulas presenciais em mais de 130 escolas, aumentando assim o risco de exploração infantil por grupos armados devido ao encerramento das escolas, de acordo com a organização.