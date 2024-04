Desflorestação da Amazónia diminuiu 40% no primeiro trimestre face a 2023

A conclusão tem por base dados recolhidos pela Agência Espacial de Pesquisa, INPE.A ministra brasileira sublinhou em conferência de imprensa que a informação mais recente é "extremamente significativa", porqueMarina Silva não providenciou dados a confirmar as suas afirmações.O anúncio marcou opor parte do governo do presidente Lula da Silva, em articulação com os municípios, orçado em 730 milhões de reais (134,3 milhões de euros).Intitulado, o programa será financiado pelo Fundo Amazónia em R$ 600 milhões e pelo Floresta+ e outros, em 130 milhões de reais.

Os municípios interessados em aceder às verbas deverão inscrever-se no programa até 30 de abril próximo. O programa destina-se numa primeira fase sobretudo às regiões onde se registou o maior desmatamento do bioma em 2022.

A segunda fase deverá alargar-se a mais locais, destinada aos municípios com maior taxa de redução de 2022 para 2023., consideradas "a menina dos nossos olhos" pela ministra Marina Silva."Não vai se combater desmatamento em bioma apenas com controle, mas quando manter a floresta em pé for mais vantajoso do que com ela derrubada", afirmou a responsável pela pasta do Ambiente.

Responsabilidade mundial

Presente na cerimónia,"Manter a floresta em pé é um ganho econômico maior do que um rebanho de gado. Não que não seja necessário criar o gado, mas pode ser num local que não seja a floresta", alvitrou., considerada o pulmão do mundo e crucial para o controlo do clima terrestre.A Amazónia é igualmente lar para milhares de indígenas e pequenas comunidades, um tesouro humano e cultural que corre risco de desaparecer."Cuidar da Amazônia significa cuidar da vida, dos nossos indígenas, pescadores.. Eles têm uma dívida com o planeta Terra", lembrou o presidente brasileiro.O lançamento do programa de preservação da Amazónia coincidiu com uma declaração federal de nulidade quanto à licença de construção de uma mina de fertilizantes em plena floresta do Amazonas , concedida pelas autoridades de Manaus a uma empresa canadiana.