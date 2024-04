Brasil. Licença para mina de potassa na Amazónia considerada "ilegal" por autoridades federais

O governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima, anunciou dia 8 de abril que a agência de proteção ambiental estatal, a IPAAM, tinha licenciado a iniciativa., a 120 quilómetros a sudeste da capital do Estado, Manaus, num investimento de R$13.000 milhões que iria criar milhares de empregos de acordo com as autoridades locais.É contudo contestado há anos pelo povo indígena Mura, que afirma não ter sido consultado sobre o uso das suas terras ancestrais.Horas depois do anúncio de Wilson, as autoridades federais brasileiras afirmaram que, que tem interesses na mina.A licença deve ser emitida pela Agência Brasileira de Proteção Ambiental, IBAMA, referiram os procuradores. A concedida pelo IPAAM "é irregular", afirmaram, prometendo "a adoção de medidas apropriadas"."A licença viola direitos constitucionais, padrões internacionais e também os direitos de povos indígenas", acrescentou a procuradoria federal brasileira.

Polémica

Em setembro, uma juíza federal de Manaus reiterou a própria decisão tomada em 2016 de suspender o projeto da mina até que o povo Mura fosse consultado devidamente. Decidiu igualmente que o licenciamento deve ser dado pela Agência Ambiental federal brasileira e não pelo IPAAM.Uma decisão revertida depois em apelo, sob pretexto de que não existe qualquer território indígena oficialmente reconhecido na área prevista para a construção da mina.O processo de demarcação da zona, que o povo Mura alega abranger terras ancestrais, está a cargo da agência Funai, que trata de questões indígenas.Em carta enviada à procuradoria federal, cinco comunidades Mura e a Associação indígena do Amazona rejeitaram o anúncio do governador esta segunda-feira.

A Brazil Potash é propriedade da CD Capital, que detém 34 por cento das ações da empresa. A Sentient detém 23 por cento e a Stan Bhati´s Forbes &Manhattan Group, um banco de Toronto que deu início ao projeto, 14 por cento, a par com outros pequenos acionistas.







A declaração de nulidade da licença emitida pelo IPAAM coincide com o anúncio pela ministra do Ambiente do Brasil, Marina Silva, e do presidente brasileiro, Lula da Silva, de um novo programa de preservação do Amazonas em conjunto com os municípios que incorporam a floresta tropical.





Na mesma ocasião, Marina Silva anunciou uma redução de 40 por cento no desmatamento da Amazónia no primeiro trimestre de 2024 face ao período homólogo de 2023.