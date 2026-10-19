Justiça dos EUA emite mandado de detenção contra ex-presidente cubano Raúl Castro

As autoridades dos Estados Unidos emitiram hoje um mandado de detenção contra o antigo presidente cubano Raúl Castro, devido ao abate, em 1996, de dois aviões civis em águas internacionais.

Segundo o procurador-geral da Florida, James Uthmeier, os dois aparelhos eram pertencentes à organização de exilados cubanos Hermanos al Rescate, tendo o incidente provocado a morte de três cidadãos norte-americanos e de um residente nos Estados Unidos.

"O nosso gabinete conseguiu um mandado de detenção ao nível estadual contra o ditador comunista Raúl Castro, acusando-o de conspiração para cometer homicídio em primeiro grau", anunciou Uthmeier.