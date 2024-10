Justiça francesa pede prisão até 15 anos contra 18 suspeitos de tráfico no Canal da Mancha

Antes destes 18 arguidos -- 17 homens e uma mulher -- julgados desde 30 de setembro em Lille (norte de França), 12 pessoas já foram condenadas este ano pelo seu envolvimento nesta rede, e outras três, detidas na Bélgica, deverão ser julgadas em março de 2025.

De acordo com a investigação, esta rede controlava, à data dos factos, entre 2020 e 2022, em grande parte a passagem de migrantes do norte de França para Inglaterra.

"Os arguidos não são voluntários que ajudam os vizinhos, mas sim comerciantes da morte", acusou a procuradora, descrevendo canoas carregadas de passageiros "até 15 vezes a sua capacidade".

Com passagens faturadas em 2021 a cerca de 2.500 euros para um iraquiano e 3.500 para um vietnamita, a rede estava a fazer "somas fenomenais" com este tráfego, denunciou o Ministério Público francês, indicando que o lucro de um único barco pode ascender a 74 mil euros.

A procuradora pediu a pena mais pesada, 15 anos de prisão, proibição de entrar em território francês e uma multa de 200 mil euros, contra um iraquiano de 26 anos, suspeito de ter orquestrado toda a rede a partir da sua cela numa prisão francesa.

O homem já tinha sido condenado duas vezes por atos semelhantes de auxílio à residência ilegal.

"De dia, de noite", a sonorização da sua cela mostrava que continuava a organizar travessias do Canal da Mancha e a comprar armas, o que comprova o seu papel de "líder de rede" mas também o seu "sentimento de omnipotência", segundo o procurador.

"O seu papel é o de um grande patrocinador de um número extremamente grande de travessias", disse ela.

O homem, que apareceu na caixa de vidro, enquanto os restantes presentes se amontoavam nas bancadas dos arguidos, foi expulso da audiência na passada quarta-feira, depois de insultar e ameaçar os intérpretes.

A procuradora requereu penas pesadas, até 12 anos de prisão, contra aqueles que considera serem tenentes do arguido principal.

A rede era gerida como um negócio, com o seu alegado líder a favorecer a comunidade vietnamita, que pagava mais pelas travessias do que outras, segundo elementos da investigação.

As primeiras vagas de detenções ocorreram a partir de 2021 e, em julho de 2022, uma operação internacional realizada conjuntamente pela França, Alemanha, Bélgica, Países Baixos e Reino Unido, coordenada pelas agências Europol e Eurojust, resultou em 39 detenções.

Mais de 50 buscas resultaram na apreensão de 1.200 coletes salva-vidas, quase 150 embarcações insufláveis e 50 motores de embarcações, armas e droga.

Durante o julgamento em janeiro em Lille, as 12 pessoas foram condenadas a penas entre os 15 meses e os cinco anos de prisão.

Surgido em 2018 devido ao crescente confinamento do porto de Calais e do Túnel da Mancha, o fenómeno das travessias do Canal da Mancha em pequenas embarcações continuou a crescer desde então, com um número cada vez maior de migrantes que desejam chegar à Grã-Bretanha de canoa.

Desde janeiro, mais de 26.600 migrantes chegaram às costas inglesas por este meio, segundo o Ministério do Interior britânico.

Naufrágios e debandadas fatais fizeram de 2024 o ano mais mortífero desde o início destas perigosas travessias, com pelo menos 51 mortos nesta fase, incluindo quatro esmagados em barcos no sábado, um dia em que 973 migrantes atravessaram o Canal da Mancha, um novo recorde.