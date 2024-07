Kamala elogia Biden. Vice-presidente recebe apoios vindos de potenciais adversários

"O legado de conquistas de Joe Biden nos últimos três anos não tem paralelo na história moderna. Num mandato já ultrapassou o legado da maioria dos presidentes que cumpriram dois mandatos", declarou Kamala Harris no seu primeiro ato como potencial candidata presidencial após a desistência do dirigente democrata, anunciada no domingo.

No relvado sul da Casa Branca e com dezenas de jornalistas, câmaras de televisão e fotógrafos em seu redor, Harris seguiu o tom adotado nas reações de influentes democratas à desistência de Biden e salientou a "honestidade" e "integridade" que o orientaram na tomada de decisão de terminar a sua campanha.

Além da desistência, Biden expressou apoio à sua vice-presidente na corrida eleitoral para a Casa Branca, agendada para 5 de novembro, para a qual já está designado o ex-presidente norte-americano e candidato republicano Donald Trump.

A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, recebeu hoje o apoio de mais seis governadores democratas para a sua corrida presidencial, alguns dos quais vistos como possíveis rivais ao cargo de candidato pelo partido.

"Estou muito entusiasmada por apoiar a candidatura de Kamala Harris", escreveu Gretchen Whitmer, governadora do estado do Michigan, num comunicado também assinado por outros três governadores.Whitmer era apontada nas últimas semanas como potencial candidata presidencial em caso de desistência de Joe Biden, confirmada no domingo.Também anunciaram conjuntamente apoio à candidatura da vice-presidente os governadores do Maryland, Wes Moore; de Illinois, JB Pritzker; e de Minnesota, Tim Walz.Apontado como um dos principais candidatos a número dois de Kamala Harris, o governador Andy Beshear do Kentucky revelou em paralelo, numa entrevista televisiva, apoio à vice-presidente como candidata presidencial.Outro governador, Tony Evers de Wisconsin, também declarou o seu apoio a Harris.Segundo uma contagem elaborada pelo jornal The Hill, menos de 24 horas depois de o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ter abandonado a corrida presidencial, Harris conseguiu o apoio de pelo menos 531 delegados que confirmaram que vão votar nela na Convenção Nacional Democrata, que vai decorrer em Chicago de 19 a 22 de agosto.Após várias semanas de pressões, nomeadamente de diversas figuras importantes do aparelho democrata, Biden cedeu e decidiu no domingo abandonar a corrida à reeleição, justificando a decisão com o interesse do Partido Democrata e do país.Pouco depois de ter anunciado a sua desistência, o Presidente norte-americano declarou o seu "apoio total" à sua vice-presidente, Kamala Harris, como candidata presidencial do Partido Democrata às eleições de 5 de novembro.Harris agradeceu o apoio e aceitou o desafio de iniciar a campanha para se tornar a candidata democrata e enfrentar o candidato republicano e ex-presidente Donald Trump.Três governadores e um senador democratas norte-americanos são apontados como favoritos à candidatura a vice-Presidente dos Estados Unidos, se a atual vice-Presidente Kamala Harris seguir em frente na corrida eleitoral para a Casa Branca.Segundo a Associated Press, vários especialistas consideram que há quatro homens que se posicionam como favoritos a serem "número dois" da Casa Branca pelos Democratas.São eles Mark Kelly, astronauta e senador pelo Arizona, de 60 anos, que já manifestou publicamente apoio a Kamala Harris; Josh Shapiro, governador do estado da Pensilvânia, de 51 anos; Roy Cooper, de 67 anos, governador da Carolina do Norte; e Andy Beshear, 46 anos, governador do Kentucky, um dos estados mais conservadores do país.Entretanto, o governador da Califórnia, Gavin Christopher Newsom, considerado como um possível rival, declarou o seu apoio a Kamala Harris.