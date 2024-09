Kamala Harris acusa Trump de ser manipulado por líderes autoritários

"É bem sabido que Donald Trump é fraco e está equivocado em segurança nacional e política externa", atirou Kamala Harris, dizendo que o oponente "admira ditadores" e quer ele próprio ser um.

"Se Donald Trump fosse presidente, Putin estaria sentado em Kiev neste momento", atirou Harris, argumentando que o plano do republicano para resolver a invasão da Ucrânia é ceder o país à Rússia.

A democrata também citou declarações passadas do ex-presidente sobre a invasão da Ucrânia ser um ato "brilhante" de Vladimir Putin e mencionou as cartas trocadas com o ditador norte-coreano Kim Jong-un.

"Eles [ditadores] podem manipulá-lo com lisonja e favores", disse, afirmando que os líderes militares chamam Trump de "desgraça".

Sobre o conflito em Gaza, Harris disse que será "sempre" favorável ao direito de Israel a defender-se, mas que a guerra com o Hamas na Faixa de Gaza "tem de acabar imediatamente" e que a solução para o conflito é a de dois estados.

Procurando agitar Trump, responsabilizou-o pelo mau acordo de retirada do Afeganistão, que foi negociado ainda durante a administração anterior, mas aconteceu durante a administração Joe Biden com resultados desastrosos.

O fio condutor do argumento da democrata, tanto em matérias internacionais como domésticas, foi de que o oponente não tem gabarito para liderar os Estados Unidos.

"Eu ofereço uma nova geração de líderes para o nosso país", indicou.

Harris considerou ser "uma tragédia" que alguém que quer ser presidente esteja constantemente a "tentar usar a raça para dividir as pessoas" e falou de um histórico de discriminação racista do candidato, mencionando que enquanto proprietário de imóveis Trump discriminava inquilinos negros.

"Não queremos um líder que está sempre a tentar que apontemos dedos uns aos outros", afirmou.

Segundo a verificação da CNN, Donald Trump mentiu 33 vezes e Kamala Harris fez afirmações falsas uma vez.

Sediado pela rede ABC News, o debate decorreu no National Constitution Center, em Filadélfia, e foi regido pelas mesmas regras que foram ditadas para o histórico debate de junho entre Trump e o atual Presidente e ex-candidato democrata, Joe Biden, que acabou por desistir da corrida após um fraco desempenho nesse confronto.

Os jornalistas da ABC News David Muir e Linsey Davis moderaram o debate - o único agendado até ao momento entre Donald Trump e Kamala Harris, pelo que poderá ser a primeira e única vez que os eleitores verão os dois políticos num frente-a-frente antes da eleição geral.