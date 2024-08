Kamala define "ticket". Governador do Minnesota Tim Walz é candidato a vice-presidente

(em atualização)







Waltz era um de três políticos democratas nos quais Kamala Harris tinha focado a sua busca por um parceiro de candidatura, sendo os outros o governador da Pensilvânia Josh Shapiro e o senador do Arizona Mark Kelly.





A apenas três meses das eleições, o famoso "bilhete" agora formado pela vice-presidente e por Tim Walz tem pouco tempo para se afirmar e convencer os eleitores.



O homem que se tornará vice-presidente da Sra. Harris se ela for eleita a 5 de novembro contra Donald Trump deverá participar numa primeira reunião em conjunto na terça-feira à noite em Filadélfia, na Pensilvânia.



Até sábado, os dois candidatos deslocar-se-ão a vários outros Estados importantes, num périplo que deverá marcar o tom do seu acordo e complementaridade.



A Pensilvânia é um dos estados-chave que levou Joe Biden à Casa Branca em 2020 e que os democratas terão de vencer novamente em novembro.



O candidato vencedor deverá permitir a Kamala Harris apelar a um eleitorado mais vasto do que aquele que já se inclina para ela e ajudá-la a compensar as suas fraquezas.







Kamala Harris teve apenas duas semanas para fazer a sua escolha, quando este processo de seleção demora normalmente meses, depois de a retirada de Joe Biden da corrida, a 21 de julho, ter causado um grande choque.



Quem é Tim Walz?



Pouco conhecido fora das fronteiras do seu Estado natal, o Minnesota, o homem de 60 anos ganhou fama nas últimas semanas com os seus repetidos ataques a Donald Trump e à sua comitiva, que descreveu repetidamente como "tipos estranhos".



"Não temos medo de tipos estranhos", disse o eleito por Kamala Harris. Afável e de fala rápida, numa reunião de campanha. "Confiem na minha experiência como professor, os rufias não têm poder".



Este nativo do Nebraska passou muitos anos na profissão de professor, nomeadamente como professor de geografia e treinador de futebol americano.



Este homem de óculos retangulares pequenos ensinou durante alguns meses na China, logo após os acontecimentos de Tiananmen, na primavera de 1989.



"O facto de ter podido estar numa escola secundária chinesa nessa altura crucial pareceu-me essencial", confidenciou anos mais tarde perante uma comissão do Congresso dos Estados Unidos, onde serviu durante 12 anos.





Quando começaram a circular os rumores de que seria o número da candidatura de Kamala Harris, alguns internautas questionaram-se se os dois teriam realmente a mesma idade, acompanhando as suas mensagens com uma fotografia de Tim Walz, com a cabeça careca.



"Fui supervisor de cantina durante 20 anos. Não se faz esse trabalho sem arrancar os cabelos", respondeu Walz de 60 anos na rede social X, com um toque de humor.



Em janeiro de 2019, Tim Walz tornou-se governador do Minnesota, um estado na região dos Grandes Lagos que faz fronteira com o Canadá.



Apenas um ano depois, foi forçado a fazer malabarismos com duas grandes crises: a pandemia de covid-19 e a morte do afro-americano George Floyd, que foi assassinado por asfixia por um polícia branco.



Minneapolis, a maior cidade do Estado, ardeu em chamas, dando início a um enorme movimento de manifestações antirracistas que abalou a América durante meses.



Os republicanos acusaram o governador de ser demasiado brando com o crime, enquanto os democratas elogiaram o seu historial de proteção do direito ao aborto.



Na sequência da decisão do Supremo Tribunal, em junho de 2022, que anulou a proteção constitucional do aborto, Tim Walz comprometeu-se a fazer do seu Estado um santuário para as mulheres que procuram abortar.



Uma clínica do Estado vizinho do Dakota do Norte, muito mais repressivo, mudou-se então para o seu lado da fronteira.



Em março de 2024, participou na primeira visita de um vice-presidente a uma clínica de abortos, Kamala Harris, com quem espera agora chegar à Casa Branca.