Kamala Harris carimba nomeação democrata. Anúncio de número dois é o próximo passo

A oficialização da nomeação como candidata democrata aconteceu na segunda-feira à noite, após a divulgação por parte do partido dos votos dos delegados que haviam sido eleitos nas primárias em todos os Estados do país. Após uma votação online que decorreu durante cinco dias e terminou na sexta-feira, Harris obteve quase 4.600 votos que, de acordo com o partido, representam 99 por cento dos delegados participantes.

Uma sondagem da Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research realizada após a retirada de Biden revelou que 46 por cento dos americanos têm uma opinião favorável sobre Harris, enquanto uma percentagem quase idêntica tem uma opinião desfavorável sobre ela. Mas mais democratas dizem que estão satisfeitos com a sua candidatura em comparação com a de Biden. Harris e o candidato a vice-presidente iniciarão esta terça-feira uma digressão em Filadélfia (Pensilvânia) e continuará em Eau Claire (Wisconsin), Detroit (Michigan), Durham (Carolina do Norte), Savannah (Geórgia), Phoenix (Arizona) e Las Vegas (Nevada).

Os nomes apontados para o companheiro de candidatura de Harris são o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, e o governador do Minnesota, Tim Walz.





Esta maratona de comícios e encontros com eleitores vai focar-se na zona tradicionalmente mais favorável para o Partido Republicano, no centro-oeste e nos Estados do sul.Kamala Harris já deu a entender que não tenciona afastar-se muito dos temas e políticas que enquadraram a candidatura de Biden, como a democracia, a prevenção da violência com armas e o direito ao aborto.Contudo, a sua atuação pode ser muito mais feroz, em especial quando invoca a sua experiência de procuradora para criticar Trump e as suas 34 condenações por falsificação de registos comerciais no âmbito de um esquema de suborno.

Os eventuais vice-presidentes

Kamala Harris deve anunciar esta terça-feira a sua escolha para a vice-presidência, os nomes mais falados são: Tim Walz, do Minnesota, e Josh Shapiro, da Pensilvânia., com fortes índices de aprovação no Estado da Pensilvânia, cujos 19 votos eleitorais o tornam num Estado obrigatório para Harris e Trump.Ex-procurador-geral do Estado, Shapiro contribuiria para o significado histórico da lista; ele seria o primeiro vice-presidente judeu do país, enquanto Harris está a tentar tornar-se a primeira mulher negra e sul-asiática americana eleita presidente dos EUA.O forte apoio de Shapiro a Israel poderia alienar alguns eleitores progressistas, mas também poderia atrair eleitores moderados e desafiar os esforços republicanos para transformar a guerra Israel-Gaza numa questão de cunha para os democratas.e um antigo professor que, nas últimas semanas, se tem destacado como um defensor eficaz de Harris. Ele atacou Trump e Vance como "estranhos", um insulto viral que a campanha de Harris adotou.Antigo membro do Congresso de um distrito com inclinação republicana, Walz tem um apelo comprovado junto dos eleitores brancos e rurais, embora também tenha defendido políticas progressistas enquanto governador, tais como refeições escolares gratuitas e licenças pagas alargadas para trabalhadores. Embora o Minnesota seja um Estado solidamente democrata, está próximo do Wisconsin e do Michigan, dois campos de batalha cruciais.Para além de Shapiro e Walz, os candidatos incluíam o senador norte-americano Mark Kelly do Arizona, o secretário dos Transportes Pete Buttigieg, o governador do Kentucky Andy Beshear e o governador do Illinois J.B. Pritzker.

A ascensão de Kamala Harris

Kamala Harris subiu na hierarquia política da Califórnia depois de se tornar a primeira mulher vice-presidente na história dos EUA., provocado pela desastrosa atuação do Presidente Joe Biden no debate de junho, que abalou a confiança dos seus próprios apoiantes nas suas perspetivas de reeleição e desencadeou um conflito intrapartidário sobre a possibilidade Biden se manter na corrida à presidência.Assim que Biden terminou abruptamente a sua candidatura, Harris e a sua equipa trabalharam rapidamente para garantir o apoio dos 1.976 delegados do partido necessários para conquistar a nomeação.

Kamala Devi Harris nasceu a 20 de outubro de 1964, em Oakland, Califórnia, filha de Shyamala Gopalan, uma cientista especializada em cancro da mama que emigrou da Índia para os Estados Unidos quando tinha 19 anos, e de Donald Harris, professor emérito da Universidade de Stanford, cidadão americano naturalizado originário da Jamaica.

Harris chegou a Washington como senadora no início da volátil era Trump, estabelecendo-se rapidamente como uma opositora liberal fiável do pessoal e das políticas do novo presidente e alimentando a especulação sobre uma candidatura presidencial própria. A obtenção de um lugar no cobiçado Comité Judicial deu-lhe um destaque nacional para interrogar os nomeados proeminentes de Trump, como o agora juiz do Supremo Tribunal, Brett Kavanaugh., traçando paralelos com o ex-presidente Barack Obama e atraindo mais de 20 mil pessoas para um comício inicial em sua cidade natal.em Iowa, atormentada por dissidências da equipe que se espalharam abertamente e pela incapacidade de atrair dinheiro suficiente para a campanha. A desistência deu a Joe Biden a nomeação dos democratas.Ainda assim,quando Biden estava a ponderar o seu companheiro de candidatura, depois de ter prometido, no início de 2020, que escolheria uma mulher negra como o seu número dois.Biden pediu-lhe que liderasse os esforços diplomáticos da administração com a América Central sobre as causas profundas da migração para os Estados Unidos, o que desencadeou ataques dos republicanos à segurança das fronteiras e continua a ser uma vulnerabilidade política.Durante os dois primeiros anos, Harris também esteve muitas vezes ligada a Washington para poder desempatar as votações no Senado, que estava dividido de forma equilibrada, o que deu aos Democratas vitórias importantes em matéria de clima e de cuidados de saúde, mas também limitou as oportunidades de viajar pelo país e de se encontrar com os eleitores.A sua visibilidade tornou-se muito mais proeminente após a decisão do Supremo Tribunal de Justiça de 2022, que desmantelou o caso Roe v. Wade, uma vez que se tornou a principal porta-voz da administração em matéria de direito ao aborto e era uma mensageira mais natural do que Biden, um católico de longa data que, no passado, tinha sido favorável a restrições à interrupção voluntária da gravidez.

Ao longo da sua vice-presidência, Harris teve o cuidado de se manter leal a Biden, ao mesmo tempo que sublinhava que estaria pronta a intervir em caso de necessidade. Essa transição dramática começou no final de junho, após o primeiro debate entre Biden e Trump, onde os tropeços do presidente foram tão cataclísmicos que nunca conseguiu reverter a perda de confiança de outros democratas.