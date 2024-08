Kamala Harris visita estados-chave das eleições

Segundo fontes de campanha, Harris iniciará a digressão com o seu candidato a vice-presidente após a oficialização da sua nomeação como candidata democrata, o que deverá acontecer ainda hoje, depois de na sexta-feira ter obtido o número mínimo de delegados necessários para ser indigitada.Com este procedimento,Esta maratona de comícios e encontros com eleitores vai focar-se na zona tradicionalmente mais favorável para o Partido Republicano, no centro-oeste e nos estados do sul.O Partido Democrata anunciou na sexta-feira que Harris garantiu a candidatura pelos democratas às eleições presidenciais de novembro, depois de ter obtido o apoio, numa votação "online", mais de metade dos delegados que haviam sido eleitos nas primárias em todos os estados do país.A convenção democrata em Chicago decorrerá de 19 a 22 de agosto.