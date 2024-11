Kamala Harris e Donald Trump fazem sprint final na Pensilvânia

Kamala Harris, que continua à frente nas sondagens nacionais mas por uma margem inferior a dois pontos, termina a sua campanha de três meses com três comícios na Pensilvânia.

O primeiro está marcado para Allentown ao início da tarde, seguindo-se de um evento em Pittsburgh para incentivar os eleitores a irem às urnas na terça-feira, 05 de novembro.

Pensilvânia é o estado que tem mais votos no colégio eleitoral que qualquer outro dos estados decisivos, 19, e as sondagens mostram que os dois candidatos estão virtualmente empatados. As pesquisas da Morning Consult e da Siena dão 48% a cada um e a da Marist coloca Harris à frente 50%-48%.

A democrata termina o dia com um comício e um concerto em Filadélfia, às portas do Philadelphia Museum of Art, ainda sem confirmação de quem estará presente.

Na agenda de Donald Trump, a mensagem final antes das eleições será inicialmente passada na Carolina do Norte, em Raleigh. O candidato republicano ruma depois a Reading, Pensilvânia, e ao final da tarde estará em Pittsburgh, tal como Harris.

Mas Trump ainda passará pelo Michigan ao final da noite, com um comício marcado para as 22h30 locais em Grand Rapids.

As eleições acontecem presencialmente a 05 de novembro, sendo que milhões de eleitores já enviaram os seus boletins de voto por correspondência.